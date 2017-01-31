С 1 февраля тысячи водителей «Дамасов» останутся без работы

С 1 февраля в Андижане будет полностью запрещена внутригородская перевозка пассажиров на автомобилях «Дамас». Как сообщил «Озодлику» сотрудник администрации Андижанской области, об этом вышло специальное решение хокима области.

«Незаконный извоз»

В разговоре с репортером «Озодлика»​ сотрудник канцелярии хокимията (администрации) Андижанской области заявил, что решение главы области связано с необходимостью упорядочения дорожного движения в области.

– В последние годы у нас происходит много ДТП. В большинстве случаев аварии происходят по вине водителей «Дамасов». Кроме того, у нас стало много водителей, которые занимаются незаконным извозом, – заявил сотрудник областной администрации.

На сегодняшний день жителей города Андижана обслуживают около четырех тысяч автомобилей «Дамас», которые курсируют по 92 направлениям.

Одна половина маршрутных такси принадлежат автомобильным объединениям, другая половина – частным перевозчикам.

Частные извозчики обеспокоены

В разговоре с «Озодликом»​ некоторые андижанцы выразили обеспоконность тем, что после встуления в силу решения хокима тысячи водителей «Дамасов»​ могут остаться без единственного источника дохода.

Один из водителей «Дамаса», который связался с нашей редакцией через мессенджер Telegram, сообщил о том, что попытки ограничить деятельность водителей маршрутных такси усилились с нового года.

– Мы ежедневно сдаем государству по 20 тысяч сумов (около 2,8 доллара по курсу «черного рынка» валют). Но даже несмотря на это они не дают нам спокойно заниматься частным извозом. Сотрудники службы безопасности дорожного движения «ловят» нас и отбирают документы. Сейчас зима, откуда я найду деньги, чтобы прокормить своих детей?! Ведь у нас нет другой работы...Таких как я сейчас тысячи, – жалуется репортеру нашего радио водитель «Дамаса».

Дешевый проезд

По словам андижанцев, с которыми пообщался наш репортер, проезд на маршрутных такси «Дамас» обходится им значительно дешевле.

Преподаватель одного из андижанских вузов говорит, что каждый день ездит на работу на «Дамасе».

– Я ездил на работу на «Дамасе». Это и дешево, и удобно. Проезд стоит всего лишь 500 сумов. Водитель останавливает маршрутку там, где вам удобно. Если «Дамасы» уберут, то нам придется ходить пешком, – говорит преподаватель вуза.

Два года назад решением хокима области в город Андижан было доставлено 200 автобусов марки Isuzu.

Однако спустя совсем немного времени эти автобусы были сняты с рейсов, так как не смогли составить конкуренцию «Дамасам».

Сотрудник администрации Андижанской области заявил «Озодлику», что в скором времени местное население снова будут обслуживать автобусы.

Как стало известно нашему радио со слов собственных источников, аналогичные меры будут также приняты в Намангане и Карши.

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