Между Душанбе и Ташкентом возобновляются авиарейсы

Регулярные авиарейсы между Душанбе и Ташкентом возобновляются с 10 февраля 2017 года, заявляет международный аэропорт в столице Таджикистана. Пресс-секретарь компании Джамиля Хусейнова сообщила «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»), что уже сегодня можно купить билеты на рейсы Душанбе-Ташкент и Ташкент-Душанбе.

Предполагается, что полеты по маршрутам Ташкент-Душанбе и Душанбе-Ташкент будут осуществляться авиакомпаниями «Сомой Эйр» и «Узбекистон хаво йуллари» два раза в неделю.

Прямые авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война. Договоренность о возобновлении авиасообщения между двумя столицами была достигнута в конце прошлого года.