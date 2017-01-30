В США усиливаются демонстрации против исполнительных указов о мигрантах

В США десятки тысяч человек вышли на улицы городов, а также прибыли в аэропорты, чтобы выразить возмущение по поводу исполнительных распоряжений президента Дональда Трампа, ограничивающих въезд из семи мусульманских стран.

В Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне за волной демонстраций последовали спонтанные митинги в аэропортах после того, как пограничные службы начали исполнение директивы Трампа. Протесты распространились на запад США.

Порядок, который запрещает прием сирийских беженцев и приостанавливает поездки в Соединенные Штаты из Сирии, Ирака, Ирана и четырех других стран по соображениям национальной безопасности, привел к задержанию или депортации сотен людей, прибывающих в американские аэропорты. Один из самых больших протестов состоялся в Батери-парк в Нижнем Манхэттене, откуда открывается вид на статую Свободы и Нью-Йоркскую гавань, которая считается символом приема мигрантов на берегах США.

Марш, число участников которого достигло 10 000 человек, прошел в сторону здания таможенной и пограничной служб в Нижнем Манхэттене. В Вашингтоне тысячи человек собрались на площади Лафайетт напротив Белого дома под лозунгами: «Нет ненависти, нет страху, беженцы добро пожаловать сюда!»

Это уже вторые выходные дни, когда Вашингтон становится ареной протестов. В прошлую субботу сотни тысяч женщин приняли участие в митинге против Трампа. В воскресенье митингующие отошли от Белого дома и прошли маршем по Пенсильвания-авеню, останавливаясь возле гостиницы, принадлежащей Трампу, где кричали: «Позор, позор, позор». Толпа, которую полиция оценила в 8000 человек, подошла к ступеням Капитолия США, где путь ей преградила полиция.