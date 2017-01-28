Друзья и коллеги Аскарова просят его прекратить голодовку и дождаться решения дела в Верховном суде

28 января председатель правления ОФ «Voice of Freedom», главный редактор портала «Голос свободы» Абдумомун Мамараимов распространил пресс-релиз от имени коллег и друзей Азимжана Аскарова, журналиста и правозащитника, приговоренного в Кыргызстане к пожизненному заключению, передает агентство «Фергана».

В сердцах друзей Азимжана Аскарова все еще теплится надежда на позитивный исход его дела в Верховном суде, говорится в пресс-релизе.

Коллеги правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненный срок и просто гражданские активисты, которые считают несправедливым решение Чуйского областного суда от 24 января 2017 года, оставившего в силе пожизненный срок, не теряют надежду на торжество правосудия в этом деле.

«Мы с тревогой восприняли решение Азимжана Аскарова об объявлении бессрочной голодовки и делаем все для того, чтобы эта акция была прекращена до рассмотрения дела в Верховном суде и окончательного решения высшей инстанции по делу», – говорится в пресс-релизе.

Для этого с Азимжаном Аскаровым 26 января встретился его адвокат Нурбек Токтакунов, который обсудил вопрос обжалования приговора в Верховном суде. Вчера, 27 января 2017 года коллеги и друзья правозащитника написали и занесли ему обращение с текстом:

«Дорогой Азимжан!

Мы, ваши коллеги и друзья, правозащитники в Кыргызстане и далеко за его пределами восприняли приговор Коллегии Чуйского областного суда с глубоким разочарованием, обеспокоенностью и болью в сердце. С еще большей тревогой мы восприняли Ваше решение об объявлении бессрочной голодовки в знак протеста. Мы с пониманием относимся к этому решению, но впереди еще есть Верховный суд и надежда на позитивный исход все еще теплится в сердцах ваших друзей.

Очень просим Вас прекратить голодовку, решить вопрос с адвокатами о подаче жалобы в Верховный суд и дождаться его решения. Просим набраться терпения и не терять надежду на торжество справедливости

Коллеги, друзья».

Кроме этого, коллеги организовали видео-обращение для Азимжана Аскарова от всех неаврнодушных людей, находящихся в стране и за ее пределами. Свои обращения отправили дети и внуки правозащитника. Эти видеозаписи будут записаны на отдельный диск и занесены ему на днях.

«Мы очень надеемся, что сможем отговорить нашего коллегу от этого опасного шага, а Верховный суд – убедить в несправедливости пожизненного срока для Азимжана Аскарова», – говорится в пресс-релизе от имени коллег и друзей Азимжана Аскарова.

Кыргызстанский правозащитник в заключении Азимжан Аскаров объявил бессрочную голодовку, тем самым выражая протест против решения суда, оставившего в силе приговор о пожизненном лишении свободы.

24 января этого года судебная коллегия Чуйского областного суда по уголовному делу в отношении Азимжана Аскарова оставила в силе приговор Базар-Коргонского районного суда о пожизненном заключении. Дело Аскарова рассматривалось повторно после озвученного в апреле 2016 года призыва Комитета ООН по правам человека к властям Кыргызстана пересмотреть приговор.

Азимжан Аскаров, активист узбекского происхождения, жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года, сопровождавшихся межэтническими столкновениями на юге Кыргызстана, Аскаров был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.