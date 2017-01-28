Европейский суд в Страсбурге приговорил Россию к штрафу за выдачу беженца правительству Узбекистана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге приговорил Россию к штрафу в размере 19,5 тысяч евро за экстрадицию в Ташкент узбекского продюсера Мирсобира Хамидкариева. Согласно решению суда, Хамидкариев был похищен в Москве спецслужбами и при помощи российских властей вывезен в Ташкент.

Россия выплатит штраф в размере 19,5 тысяч евро

Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, 9 июня 2014 года оппозиционный продюсер из Узбекистана Мирсобир Хамидкариев был вывезен из Москвы в Ташкент при помощи российских спецслужб. Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить штраф в размере 19,5 тысяч евро.

Данную информацию «Озодлику» подтвердил адвокат Международного правозащитного центра «Мемориал» Илларион Васильев:

– 26 января было вынесено решение по делу Мирсобира Хамидкариева. Из решения Страсбургского суда следует, что он признал нарушения статей 3 и 34 Европейской конвенции и приговорил Россию к штрафу в размере 19 тысяч 500 евро. Штраф выплатит Российская Федерация. Сейчас еще понадобится три месяца на обжалование данного решения. Я думаю, что через три месяца это решение по любому вступит в силу, – сказал нашему радио адвокат «Мемориала».

По его словам, таким образом международные организации контролируют дело узбекского продюсера Мирсобира Хамидкариева.

Как говорит «Озодлику» Илларион Васильев, Мирсобир Хамидкариев был приговорен узбекским судом к 8 годам колонии после похищения в Москве и незаконной экстрадиции в Ташкент. Сейчас, по словам адвоката, он отбывает срок наказания в колонии «Уйгурсай» в Намангане:

– Мирсобир сидит в тюрьме с 2014 года. Ему осталось отсидеть еще 5 лет. Его жена посетила его в тюрьме. Оказывается, узбекское телевидение показало заказное интервью, в котором Мирсобир признался в том, что он является «террористом» и «плохим человеком», а также попросил прощения у узбекского народа. После этого интервью перестали применять к нему пытки. Нам стало известно, что сейчас он работает в каменном карьере, тогда как у него была сломана поясница. Его жена сообщила о том, что из-за ужасных условий в колонии у него выпали зубы, – сообщил репортеру нашего радио адвокат Илларион Васильев о состоянии Мирсобира Хамидкариева в узбекской колонии.

Также он добавил, что судьбу узбекского продюсера Мирсобира Хамидкариева отслеживают многие международные организации. По словам Васильева, в скором времени международная правозащитная организация Amnesty International планирует провести специальную акцию в защиту Хамидкариева.

Адвокат Илларион Васильев выразил обеспокоенность увеличением в России количества случаев незаконной выдачи в Узбекистан политических и религиозных беженцев.

​История Мирсобира

По утверждению Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, Мирсобир Хамидкариев вместе со своими сторонниками в 2009 году создал организацию «Ислом жиходчилари» («Исламские джихадисты»).

В Узбекистане Хамидкариев продюсировал фильм «Нафс» («Соблазн»).

В Ташкенте у него отобрали имущество общей стоимостью в 1,5 миллиона долларов США, также в узбекской столице ему принадлежал магазин «Мир электроники», который позже был захвачен людьми в черных масках и с автоматами.

3 января 2011 года в Узбекистане в отношении Мирсобира Хамидкариева было заведено уголовное дело, 1 апреля того же года он был объявлен в розыск, 7 июня МВД России внесло имя Хамидкариева в федеральный список разыскиваемых лиц.

Вслед за этими обвинениями он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Москвы.

Из-за отсутствия оснований для выдачи Хамидкариева в Ташкент 7 августа Головинская межрайонная прокуратура города Москвы освободила Хамидкариева из-под стражи, впоследствии он при помощи своих адвокатов обратился к властям России с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Кинопродюсер и предприниматель из Узбекистана Мирсобир Хамидкариев, 1978 года рождения, был тайно похищен неизвестными мужчинами в штатском на улице в центре Москвы 9 июня 2014 года.

«Моего доверителя Хамидкариева Мирсобира похитили 9 июня. Он с женой заказал такси на «Чистых прудах», в центре Москвы, по сути, жена попросила таксиста остановиться, вышла в аптеку, купить лекарства для больного ребенка, она была с ребенком, в этот момент в машину село двое ребят в штатском и быстро машина уехала. Через две недели человек оказался в Узбекистане, в Ташкенте, в Таштюрьме», – говорил журналистам после похищения Хамидкариева его адвокат Илларион Васильев.

18 ноября 2014 года Ташкентский суд по уголовным делам приговорил Мирсобира Хамидкариева к 8 годам тюрьмы.

По данным «Мемориала», по обвинению в причастности к религиозной группировке «Ислом жиходчилари» («Исламские джихадисты») были задержаны в общей сложности 40 человек.

Согласно данным правозащитного центра, 30 из них были выпущены на свободу за «крупную» взятку, максимальный размер которой доходил до 60 тысяч долларов США. Оставшиеся 9 человек, в частности, Хамидкариев и его младших брат были приговорены к длительным тюремным срокам.

Мирсобир Хамидкариев, который до своего похищения проживал в России, категорически отрицал обвинения, предъявленные ему властями Узбекистана.

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