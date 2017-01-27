«Нагоняй» чиновникам от президента Узбекистана стали транслировать в эфире (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лишь недавно стал президентом, но уже сильно недоволен работой подчиненных. И если раньше такие «разносы» проходили при закрытых дверях, то теперь их показывают по национальному телевидению.

На недавнем селекторном совещании Мирзияев не стеснялся в выражениях. Глава государства «в крепких выражениях» распекает чиновников. И если раньше такие «разносы» проходили при закрытых дверях, то теперь их показывают в эфире телеканалов.

На совещании Шавкат Мирзияев неоднократно призывал чиновников быть ближе к народу и «спуститься вниз, а не летать».