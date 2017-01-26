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Узбекистан

Именем Каримова в Узбекистане назовут завод, аэропорт, университет и улицы

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

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25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», согласно которому имя первого главы государства будет присвоено ряду учреждений и объектов страны.

Как говорится в постановлении президента Шавката Мирзияева, имя Ислама Каримова будет присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в Асаке, Дворцу искусств в Фергане, Ташкентскому международному аэропорту, а также центральным улицам в Каракалпакстане, городе Ташкенте и областях Узбекистана.

Напомним, что ранее «Озодлик» со ссылкой на собственных источников сообщал о том, что в Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, будет возведен мемориальный комплекс. Об этом также говорится в постановлении Мирзияева.

В конце прошлого года власти Узбекистана объявили международный конкурс на создание памятника Исламу Каримову, по итогам которого памятники Каримову будут установлены в Ташкенте, в Самарканде, где родился и вырос Ислам Каримов, а также в городе Карши, где он работал руководителем Кашкадарьинской области.

Кроме того, согласно новому постановлению Шавката Мирзияева, в Узбекистане ежегодно будет проводиться празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти Первого президента. «В связи с этими датами широко освещать в средствах массовой информации жизнь и деятельность Ислама Каримова», – поручил президент Мирзияев.

В резиденции Оксарой в столице, где на протяжении долгих лет работал первый президент, будет открыт Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Также в «Оксарое» разместится Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова.

Кроме того, на малой Ислама Каримова будет создан музей его имени.

В соответствии с постановлением Мирзияева учреждается Государственная стипендия имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений.

Планируется создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпуск специальных почтовых марок с его портретом.

Президент Шавкат Мирзияевсвоим постановлением поручил «Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с увековечением памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Напомним, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной более 26 лет, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет в Ташкенте. Он умер от кровоизлияния в мозг. Его похоронили на его малой родине в Самарканде.

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