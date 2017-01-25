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Узбекистан

На Камчикском перевале оползень накрыл грузовой поезд

На Камчикском перевале оползень накрыл грузовой поезд.

На Камчикском перевале оползень накрыл грузовой поезд.

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Как стало известно «Озодлику», причиной приостановления движения поездов по направлению «Андижан-Ташкент» стало опрокидывание грузового поезда, состоящего из 41 вагона, в результате схода оползня на Камчикском перевале, которое повлекло за собой повреждение железнодорожной инфраструктуры. В социальных сетях уже появились фотоснимки, на которых запечатлен опрокинувшийся грузовой поезд на железной дороге «Ангрен-Пап».

На фоне произошедшего 23 января землетрясения сошел снежный оползень недалеко от территории недавно открытой станции «Куль» по электрифицированному железнодорожному направлению «Ангрен-Пап».

В результате снежный оползень накрыл грузовой поезд, состоящий из 41 вагона, который ехал именно по той части железной дороги.

Несколько вагонов грузового поезда опрокинулись. В результате снежного оползня также пострадала электрифицированная железная дорога.

По словам источника «Озодлика» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на железнодорожные пути сошел снежный оползень объемом более 150 тысяч кубометров. К настоящему времени очищено 10 тысяч кубометров снежного оползня, сошедшего на железную дорогу.

Снежный оползень перевернул поезд На Камчикском перевале.

Снежный оползень перевернул поезд На Камчикском перевале.

​Как говорит источник «Озодлика», рабочие при помощи аварийно-восстановительных поездов подняли 8-й и 9-й вагоны грузового поезда. 10-й вагон перевернули на бок.

В настоящее время 7 вагонов состава отцеплены и привезены к станции «Ангрен».

Другие вагоны убраны в безопасное место. На месте проишествия остаются еще 4 вагона.

Снежный оползень также повредил железную дорогу и электросеть. Движение на участке восстанавливают путейщики и энергетики.

Между тем, в социальных сетях уже появились фотоснимки, на которых запечатлен опрокинувшийся грузовой поезд на железной дороге «Ангрен-Пап».

Оползень сильно повредил железнодорожную инфраструктуру.

Оползень сильно повредил железнодорожную инфраструктуру.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что 23 января в Узбекистане ощущалось 3-4-бальное землетрясение с эпицентром в Кыргызстане.

Сообщается, что именно это землетрясение стало причиной схода оползня. В результате временно было приостановлено движение поездов на железной дороге «Ангрен-Пап».

Железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о временном приостановлении курсирования пассажирских поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент» в связи с проведением профилактико-технических работ.

Когда именно будет восстановлено движение поездов по данному направлению, пока не сообщается.

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