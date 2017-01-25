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Новости

В Астане завершились переговоры по Сирии

Посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистуры на фоне хэштега, который в переводе с английского языка означает «Мир для Сирии». Астана, 23 января 2017 года.

Посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистуры на фоне хэштега, который в переводе с английского языка означает «Мир для Сирии». Астана, 23 января 2017 года.

Переговоры по урегулированию сирийского конфликта закончились в Астане созданием механизма по соблюдению режима прекращения огня в Сирии, с помощью «стран-гарантов» по сирийскому вопросу – России, Ирана и Турции, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

Итоговое заявление в Астане вчера зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, было принято решение создать «трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций».

Абдрахманов заявил, что «страны-гаранты» подтвердили намерение «продолжать борьбу против Исламского государства, аль-Нусры и отделения их от другой части вооруженной оппозиции».

Начавшиеся позавчера переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане проходили за закрытыми дверями.

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