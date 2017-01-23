В Узбекистане появятся три новых частных телеканала

В ближайшее время в Узбекистане откроются три новых частных телеканала, сообщает Sputnik.

По словам председателя правления Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) Фирдавса Абдухаликова, в конце прошлой недели специальная правительственная комиссия, отвечающая за регулирование деятельности электронных СМИ, выдала лицензии на осуществление деятельности трем новым каналам.

«Это будут три новых телеканала, первый, о котором уже много говорили ранее, – «Зор ТВ». Также появятся специализированный телеканал «Футбол» и телеканал «Караван ТВ». Мы уверены, что все эти три канала внесут свое разнообразие в ту палитру, которая уже присутствует в телеэфире страны», – отметил Фирдавс Абдухаликов.

Всего за последние пять лет в Узбекистане были открыты десятки новых телеканалов, таких, как «Махалла», «Дунё бўйлаб», «Маданият ва маърифат», «Оилавий», «Диёр», «Кинотеатр», «Болажон», «Миллий ТВ», Uzreport TV и другие.



В настоящее время республика осуществляет переход от аналогового телевидения к наземному цифровому телевещанию в формате DVB-T2. Уровень охвата населения цифровым телевидением составляет почти 90%. В ноябре 2011 года впервые в странах СНГ был запущен в эксплуатацию телеканал наземного вещания в формате HD–UzHD.



В регионах республики в составе цифрового мультиплекса транслируются 12 телевизионных и четыре радиоканала, входящих в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 1 декабря 2016 года наряду с телерадиоканалами НТРК в ряде регионов была начата трансляция частных телеканалов «Миллий ТВ» и Uzreport TV посредством телевизионных передатчиков цифрового телевидения стандарта DVB-T2.