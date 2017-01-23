В Таджикистане повышают грамотность чиновников

Мэрия Куляба решила повысить уровень грамотности местных чиновников и организовала для них уроки правописания. Хайрулло Амонулло, председатель города Куляба, сказал на пресс-конференции, что данная идея возникла в связи с неудовлетворительным уровнем владения таджикским языком госслужащих.

Мэр Куляба отметил, что его подчиненные нередко совершают грамматические ошибки в деловой переписке и из-за этого письма часто возвращаются. «Я сам красной ручкой исправляю ошибки в письмах. Бывали случаи, когда одно письмо я по несколько раз возвращал на исправления. Вот поэтому я был вынужден организовать уроки правописания для своих подчиненных. Их проводят мои заместители, по 1,5 часа в день», – сказал он.

Такие уроки приняты на ура местными государственными служащими. Рамазон Мирзоев, заведующий отделом культуры мэрии Куляба, сказал, что на уроках их обучают грамотной деловой переписке, пунктуации и орфоэпии.

Многие эксперты связывают неграмотность нынешнего молодого поколения с последствиями пятилетней гражданской войны в стране. Абуносир Шарифзода, таджикский эксперт, также считает недопустимым,когда сотрудник совершает большое количество ошибок в делопроизводстве или переписке. «Видимо, уже нет другого выхода и кулябские власти решили организовать уроки правописания», – сказал он.

Комитет по языку и терминологии Таджикистана два года назад провел своеобразную проверку на владение государственным языком среди 500 студентов таджикских вузов. Гавхар Шарофзода, глава данного комитета, сказала, что по итогам диктанта выяснилось, что уровень грамотности 80% студентов является неудовлетворительным. Она считает, что основная проблема в том, что учебные часы на изучение государственного языка сокращены с 140 до 64 часов.