За что в Киеве задержали племянника Каримова

В Киевском аэропорту задержан 33-летний Акбарали Абдуллаев, племянник жены покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Рассматривается вопрос его экстрадиции на родину. Там ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группы в 2008-12 годах, коррупции и других особо тяжких преступлениях.

Криминальную структуру, которую по данным следствия возглавлял Абдуллаев, называли «кувасайской мафией». Кувасай – это город в Ферганской области Узбекистана. Акбарали и его мать Тамара Сабирова, родная сестра супруги покойного президента Татьяны Каримовой, с начала 2000-х годов считались своего рода «владельцами» узбекской части Ферганской долины.

Согласно материалам Интерпола, Акбарали Абдуллаев был объявлен Узбекистаном в розыск за:

присвоение $91 млн,

сокрытие $200 млн и €271 тысячи,

легализации преступных доходов на сумму почти 80 миллионов швейцарских франков и 200 тысяч латвийских лат.

Некоторые эксперты связывают дело против Акбарали Абдуллаева и других близких семье Каримова фигурантов со скандалом вокруг дочери Ислама Каримова – Гульнарой Каримовой. Она сейчас находится под домашним арестом в Ташкенте. Недавно ее допросили представители швейцарской прокуратуры. Сообщается, что уголовные дела по факту коррупции при заключении сделок с участием Гульнары Каримовой завели прокуратуры Швейцарии, Нидерландов, США и Швеции.

Подробности громкого задержания – в беседе с главой «Озодлика» (Узбекской редакции радио «Свобода») Алишером Сиддиком.

НВ: Племянник жены покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаев сидел в тюрьме, насколько мне известно. Каким образом он очутился на территории Украины?

Алишер Сиддик: На самом деле мы уже три недели бились над ответом, у нас была такая информация, что он сбежал из Узбекистана. В результате этого расследования журналистского, которое мы провели, выяснилось несколько вещей, что на самом деле в последнее время он не был в тюрьме, он был под домашним арестом, невыездной, так сказать, из республики, из города, должен был отмечаться у правоохранительных органов.

Дальше он делает поддельный паспорт, даже не поддельный, а настоящий, через РОВД одного из районов Ташкента, начальник этого РОВД сейчас сидит в тюрьме за то, что это сделал.

НВ: Но проблема в том, что в Узбекистане, где все контролируется, а тем более в его ситуации, особо контролируются приближенные к семье покойного президента, скорее всего, кто-то позволил ему пойти и подать на паспорт, кто-то хотел, чтобы он убежал.

АС: Там не то что подать на паспорт, а просто получить такую возможность – кто-то хотел и кто-то очень большой. И с учетом финансовых возможностей, даже при его собственном хотении, возможно, можно было это осуществить, то есть такой куш срубить, услужить Акбарали, самому князю Акбарали Абдуллаеву, «князю Ферганской долины».

НВ: Павшему уже.

АС: ​Павшему, но где его деньги зарыты, еще никто не нашел.

НВ: Кстати, о его деньгах никто не говорит, все говорят о деньгах его двоюродной сестры Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента, а о его деньгах никто не говорит.

АС: Ну, представьте дело Акбарали Абдуллаева, это самое большое финансовое дело, может быть, за историю независимого Узбекистана. Это дело, где речь идет о минимум $800 млн, это которые в деле у прокуратуры, то есть которые они могли вшить в дело. А сколько они денег не смогли, допустим, идентифицировать, найти. Акбарали Абдуллаев контролирует Ферганскую долину, самые производственные мощности, нефтеперерабатывающие заводы, кварц и так далее. То есть производство, которое еще существует в Узбекистане, было под его контролем.

Заработанные деньги наличностью в узбекской валюте переводятся на рынках на иностранную валюту, физически их носят через границу, вот это все физически, в отсутствие финансовой системы перевод денег внутри Узбекистана или из Узбекистана куда-то за рубеж невозможен. Мы говорим о физическом труде, сколько людей надо нанимать, чтобы это таскать, 80 млн, представляете, где $1 равен 7,5 тысячам сейчас? Деньги возились на грузовых машинах, в деле прокуратуры утверждается, что были тайники, где эти деньги хранились, то есть это целый груз.

И это самое большое дело в истории Узбекистана, основной фигурант этого дела исчезает из Узбекистана фактически, и мы находим информацию о том, что он, оказывается, в Украине с доминиканским паспортом и с узбекским паспортом. Интересно, что Акбарали – молодой парень, привлекательный, ничего не скажешь, всего 33 года. Когда его посадили, было 29. То есть крутил такими огромными деньгами.

НВ: В какой-то момент, кажется, даже его считали преемником президента.

АС: Он сам себя считал преемником, то есть это такой, который держал Бога за бороду, это такой князь, «князь» – его кличка. То есть человек, который знает все фактически. Если кому-то сейчас надо что-то узнать, я бы посоветовал ему брать билеты в Киев и срочно лететь, чтобы узнать все.

НВ: А что сейчас будет с Акбарали? Его выдадут Узбекистану?

АС: Вероятнее всего, что Узбекистану он нужен. Там уже вопрос не только денег, а вопрос знаний, какие показания может дать Акбарали на других членов семьи. То, что Гульнара Каримова говорила в своем твиттере об Акбарали, Гульнара Каримова писала, что он мог часами рассказывать о таких вещах, о которых волосы встают дыбом. То есть о своей матери, его тете, о таких вот делах, очень внутренних делах. Убить его, уничтожить невозможно, все-таки он член семьи, а посадить тоже… Он находился в такой непонятной ситуации в период Каримова, когда еще семейные узы еще как-то, возможно было, а сейчас все по-настоящему будет. Было бы. Его нахождение в Узбекистане означало бы все по-настоящему. То есть там несладко пришлось бы, наверняка взяли бы все возможные показания, узнали бы все банковские счета, хранилища и так далее. Фактически финансовый Эскобар, как его описывают, в Узбекистане.

Сама прокуратура, я не знаю, когда она это писала, наверняка она была сама в шоке, я такое судебное заключение, документы которого у нас имеются, не судебное, а прокурорское заключение на других членов ОПГ, всего 56 человек, это все раскладывается как большой детектив.

Акбарали, как самый младший член, семьи крутил и вертел, фактически выполнял любые прихоти своей тети, как объясняется, и вообще он выполнял любые поручения других членов семьи. Он связан со всеми, он связующее звено в этом пространстве.

Наверняка узбекское правительство сделает все, чтобы вернуть его, потому что допустить то, что такой человек ускользнет, и с деньгами, и с информацией, это даже не Бекзод Ахмедов, глава МТС, которого ищут везде, он может дать еще больше, еще ближе. Интересно, что он уже уехал в Латинскую Америку, то есть он приехал уже из Латинской Америки.

НВ: То есть он в Киеве оказался не из Узбекистана?

АС: Нет, он в Киеве оказался, он уже получил доминиканский паспорт, вероятно, это легко, как мы выясняем, очень нетрудно приобрести на законных основаниях при определенном депозите в республике. То есть каким надо быть долбоносом, чтобы вернуться в регион, где ты в розыске и где уже ситуация изменяется.

Беседовала журналист Настоящего времени Шахида Якуб