Жители Каракалпакстана смогли сделать селфи с Мирзияевым (видео)

Президент Шавкат Мирзияев, посетивший 20 января Каракалпакстан, встретился с рядовыми гражданами. На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», запечатлено, как люди окружили главу государства и спокойно делали с ним селфи. Неделю назад Мирзияев обещал, что в ходе своего визита в Каракалпакстан два дня будет ходить пешком и общаться с простым народом.

В первый день своего визита в Каракалпакстан президент Шавкат Мирзияев посетил Ходжейлийский, Шуманайский, Канликуйский и Муйнакские районы автономной республики, а также город Нукус.

Согласно информации, поступившей в редакцию «Озодлика» из Каракалпакстана, Мирзияев сдержал ранее данное обещание о том, что он будет ходить пешком по районам и городам Каракалпакстана, встречаясь с рядовыми гражданами.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», запечатлено, как президент Мирзияев общается с рядовыми каракалпакчанами.

Кроме того, на видеозаписи можно увидеть, как люди окружив главу государства, спокойно задают ему вопросы, а сам он обнимается с ними при встрече.

На видеозаписи также видно, как президента охраняют его телохранители, которые в свое очередь не запрещают людям снимать Мирзияева на свои мобильные телефоны. Как пишут в социальных сетях очевидцы произошедшего, личная охрана Мирзияева не препятствовала людям делать селфи с президентом.

Напомним, что на заседании правительства 14 января Шавкат Мирзияев сообщил, что планирует посетить Каракалпакстан. Тогда он пообещал, что два дня будет ходить пешком по республике и общаться с простым народом:

– Никто не сможет обмануть меня, когда я на следующей неделе поеду в Каракалпакстан. Я два дня буду ходить пешком по районам. Я никому не буду говорить и отчитываться о том, какие именно места посещу в ходе своей поездки в Каракалпакстан. Я сам знаю. Я побываю в местной больнице, зайду в сельский медпункт, в другие места. Сам знаю, какие еще места мне стоит посетить. Зайду в дома жителей. Затем я должен понять разницу между здешними высокопарными словами, заявлениями министров и обстоновкой в самом Каракалпакстане, – сказал на заседании правительства президент Узбекистана.

Между тем, как сообщило национальное информагентство УзА, в первый день своего визита в Каракалпакстан Мирзияев посетил центральную больницу, женский интернат «Мурувват», школу №69, строительство Агропромышленного центра, а также сельский врачебный пункт «Каракалпакстан» в Ходжейлийском районе. Вместе с тем он побывал в районном филиале ООО «Агросервис МТП» и педагогическом профессиональном колледже в Канликуйсом районе. Также Шавкат Мирзияев ознакомился с началом прокладки водопроводной сети Кунград-Муйнак протяженностью 101 км, затем вернулся в Нукус.

Как сообщил «Озодлику» источник, работающий в органах власти в Каракалпакстане, в ходе своей поездки в автономную республику Мирзияев в основном передвигался на вертолете и автомобиле. В каждом районе он встречался и беседовал с рядовыми гражданами.

В поездке президента сопровождали пять заместителей премьер-министра.

Как сообщают местные СМИ, Мирзияев поручил всем вице-премьерам пройтись пешком по районам Каракалпакстана.

Как пишет интернет-издание Кun.uz, Мирзияев поручил каждому из заместителей премьер-министра выбрать по три района, обойти все дома местных жителей и изучить существующую там обстановку.

Помимо этого, Мирзияев дал заместителям главы правительства дополнительные поручения по Каракалпакстану.

В частности, Мирзияев поручил заместителю премьер-министра Узбекистана Рустаму Азимову проконтролировать, чтобы каждая семья в Каракалпакстане содержала и выращивала по 100 кур в приусадебном хозяйстве.

Ачилбаю Раматову президент Мирзияев поручил решить вопросы, связанные с отоплением школ, улучшением питьевой воды, дорог, транспортной и канализационной систем.

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