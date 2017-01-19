Доведенные до отчаяния узбекские пенсионеры митинговали у здания районной администрации (видео)

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Денауском районе Сурхандарьинской области десятки пенсионеров проводят акцию протеста у здания районной администрации, требуя, чтобы им выдавали пенсии наличными деньгами, а не переводили на пластиковые карточки. По словам пенсионеров, с них берут так называемую комиссию в размере 22-27 процентов за обналичивание пенсии с пластиковых карт. По этой причине многие из них в течение 3-4 месяцев не могут получить свои пенсии.

– Пусть они отдадут деньги народа. До каких пор они будут обманывать нас.

– Пусть выдадут наши деньги. Говорят: «Приходите, мы выдадим вам деньги». Но когда мы приходим, они отказывают нам.

Именно с такими жалобами пенсионеров начинается видео, выложенное 17 января на видео-портал Youtube, а 18 января – в социальную сеть Facebook группой «Сторонники и команда поддержки президента Ш.М.Мирзияева».

Из этого видео становится понятно, что несколько десятков недовольных пенсионеров пришли к зданию администрации Денауского района с требованием выдать им пенсии наличными деньгами, а не переводить на пластиковые карты. Как говорят пенсионеры авторам данного видеоролика, с них берут так называемую комиссию в размере 22-27 процентов за обналичивание пенсии с пластиковых карт. Поэтому многие из них в течение последних 3-4 месяцев не могут получить свои пенсии.

– Они берут у нас 20 тысяч сумов для обналичивания пенсии, – жалуется один из денауских пенсионеров.

– Требуют с нас так называемую комиссию в размере 22-27 процентов. Деточка, поэтому мы и не можем получить свои деньги, – сетует второй пенсионер.

– Мы стоим перед зданием хокимията денауского района. Не можем получить свои пенсии с пластиковых карточек. Поэтому все эти старики пришли сегодня к местным властям. Меня зовут Боймуратов Намозбобо, Мне уже больше 80 лет, – говорит автору видео пожилой мужчина, пришедший к зданию районной администрации.

На видео также запечатлено, как мужчина средних лет убегает от недовольных пенсионеров. По словам стариков, он является главой Денауского района.

Основатель группы «Сторонники и команда поддержки президента Ш.М.Мирзияева» Бахтияр Хасан, который разместил данный видеоролик в социальную сеть Facebook, написал следующий комментарий: «Скандал в Денау, хоким убегает от пенсионеров. Народ недоволен хокимами, потому что они работают по старому методу. «Их люди в банках требуют с нас 27 процентов комиссии, чтобы обналичить пенсию, ведь этих денег нам еле хватает на жизнь», жалуются собравшиеся пенсионеры».

В беседе с репортером «Озодлика» собеседник, представившийся помощником хокима (главы) Денауского района, сообщил, что 18 января хоким уехал в служебную командировку в Германию. Вместе с тем, он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что возле здания районной администрации состоялся митинг недовольных пенсионеров.

Однако заместитель хокима Денауского района Дильмурод Аллабердиев категорически опроверг эту информацию:

– Пенсия выдается ежемесячно без опазданий. Никто не выходил с протестом к зданию администрации. В Денауском районе такого не происходило. Мы сначала должны посмотреть это видео, потому что мы не в курсе, – сказал репортеру «Озодлика» заместитель хокима Денауского района Дильмурод Аллабердиев.

Комментаторы данного видео, которое распространилось в Интернете с огромной скоростью, поверили произошедшему в Денауском районе. Многие из них написали, что подобная ситуация наблюдается во многих других регионах Узбекистана.

Напомним, что во время недавнего расширенного заседания Кабинета министров Узбекистана, посвященном итогам 2016 года, президент Шавкат Мирзияев сделал выговор двум заместителям премьер-министра за наличие проблем по задержке выплаты пенсий, пластиковым картам и лишним кадрам в госучреждениях.

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