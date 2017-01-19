Обама: США не следует забывать о причинах санкций против России

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтону не следует забывать о том, что санкции против России были им введены после ее аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Выступая на своей последней в качестве главы государства пресс-конференции, Обама особо подчеркнул, что этот вопрос всегда нужно рассматривать отдельно.

Эти слова прозвучали после того, как на днях заступающий 20 января на пост президента США Дональд Трамп заявил о возможности отменить санкции против России, если она сократит свой ядерный потенциал.

Барак Обама отметил, что за время президентства Владимира Путина в России наблюдается всплеск антиамериканских настроений, что способствует возвращению духа «холодной войны» и осложняет двусторонние отношения.

По словам покидающего свой пост Обамы, конструктивные отношения Вашингтона с Москвой отвечают интересам как Америки, так и всего мира.