Началось строительство зданий, где будет жить и работать Шавкат Мирзияев

Как сообщили два источника «Озодлика», приближенные к правительству Узбекистана, новое здание, в котором будет работать президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, расположится рядом с «Оксароем», а его резиденция – рядом с «Куксароем». Строительным работам был дан старт в первую неделю нового года.

Рабочая резиденция «Оксарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов, станет музеем его имени, а его загородная резиденция «Куксарой» («Зеленый дворец»), где он жил, превратится в парк отдыха.

«Оксарой» остался без охраны

По словам источников «Озодлика», здание, в котором будет работать новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, расположится в центре Ташкента между улицами Шарафа Рашидова и Бешёгоч.

– Рядом с «Оксароем» строят здание, в котором будет работать президент. Два здания будут расположены на территории одного двора. На территории хоздвора аппарата начали рыть котлован, – сказал источник нашего радио, приближенный к правительству Узбекистана.

Не прошел и месяц после кончины Ислама Каримова 2 сентября прошлого года, как все дороги, ведущие к резиденции первого президента, в том числе большая дорога, проходящая рядом с «Оксароем», была полностью открыта для движения.

10 января мобильный репортер «Озодлика» посетил данную местность. По его словам, дороги, ведущие к резиденции «Оксарой», до сих пор остаются открытыми.

– Долгие годы окрестность «Оксароя» была закрытой, даже проезд к Кукольному театру был перекрыт, там стояли милиционеры. Автомобильная дорога была полностью перекрыта. Сейчас дорога открыта, тут ходят люди. По улице напротив «Оксароя» до сих пор стоят две милицейские будки. Но охранников сейчас там нет. Будки пустуют. Но можно понять, что здание до сих пор охраняется, со всех сторон установлены камеры видеонаблюдения. Передняя часть здания окружена бетонными стенами, – сообщил наш мобильный репортер из Ташкента.

Мирзияев хочет жить в поселке, где раньше жил Каримов

По словам еще одного приближенного к правительству источника «Озодлика», новая резиденция президента Шавката Мирзияева, где он будет жить, строится в загородном поселке Дурмень, где раньше жил ныне покойный Ислам Каримов.

– В поселке Дурмень находится стационар, в котором лечатся самые высокопоставленные чиновники Узбекистана. Здание двухэтажное. Новая резиденция Мирзияева будет находится не доезжая этого стационара, – сказал собеседник.

В настоящее время президент Шавкат Мирзияев работает в здании Сената.

Большинство руководящих работников администрации президента также работают в этом здании.

По словам источников «Озодлика», в настоящее время Мирзияев ездит на работу из своего частного дома, который расположен на массиве Карасу-2 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

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