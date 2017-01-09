В Узбекистане отложили смягчение визового режима для 27 стран

Отмена виз для туристов, прибывающих в Узбекистан, которая должна была вступить в силу с 1 апреля 2017 года, отложена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает Podrobno.uz.

Ранее, указом главы государства с 1 апреля 2017 года вводился новый порядок, в соответствии с которым визовый режим полностью отменялся для 15 стран мира на срок не более 30 дней. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.

Такая новость вызвала оживление в сфере туризма европейских стран – Узбекистан широко известен, как туристическая дестинация, привлекающая любителей культурных, исторических, архитектурных, археологических и эко-туров.