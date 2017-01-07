Более 30 человек погибли во время бунта в тюрьме на севере Бразилии

В бразильской тюрьме города Боа-Виста на севере страны в пятницу во время бунта убиты более 30 заключенных. Тела некоторых из них были найдены расчлененными, кого-то сожгли заживо. С начала этого года во время тюремных бунтов в Бразилии погибли более 90 человек.

Международные правозащитные организации неоднократно критиковали пенитенциарную систему Бразилии за частые беспорядки в тюрьмах. Подобные бунты в основном происходят из-за столкновения наркокартелей, которые фактически контролируют многие тюрьмы. Наркодилеры ведут свою деятельность на улицах Бразилии и в местах лишения свободы. Они стремятся к лидерству в торговле кокаином.

Бразилия находится на четвертом месте по числу заключенных после Соединенных Штатов, Китая и России. Всего в бразильских тюрьмах содержатся около 600 тысяч заключенных. Во время бунтов некоторые арестанты пытаются сбежать, десятки гибнут от рук полицейских. В прошлом году в бразильских тюрьмах погибли почти 400 заключенных.