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Президент США Барак Обама подвел итоги своего пребывания в Белом доме

Президент США Барак Обама.

Президент США Барак Обама.

Президент США Барак Обама заявил, что при нем была заложена новая основа для развития страны. Так он подвел итоги двух сроков своего пребывания в Белом доме в своем письме по случаю окончания президентских полномочий.

«Главной привилегией всей моей жизни было служить вашим президентом. И, готовясь передать эстафету и стать простым гражданином, я с гордостью хочу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки. Мы сами сможем писать будущее», – заявил Обама, выражая надежду на то, что «лучшие дни еще впереди».

В своем послании он перечислил ряд достижений своей команды, начав с улучшения экономической ситуации и непрекращающегося уже в течение многих месяцев роста количества рабочих мест.

Президент США также напомнил об уничтожении главы террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, о выводе войск из Ирака и о сокращении присутствия в Афганистане.

Говоря о внешней политике, он в первую очередь отметил нормализацию отношений с Кубой.

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