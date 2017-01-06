Керри: США «приветствуют» переговоры по Сирии в Астане

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты приветствуют планируемые в этом месяце в Астане мирные переговоры по Сирии, и выразил надежду на то, что эти переговоры будут способствовать прекращению войны в Сирии, продолжающейся на протяжении почти шести лет. «Мы приветствуем переговоры в Астане. Мы надеемся, что это позволит сделать шаг вперед», – заявил Керри на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 5 января.

Планируемые переговоры между сирийским правительством и представителями вооруженной оппозиции Сирии, как ожидается, будут проходить под эгидой российско-турецкой инициативы по разрешению конфликта в Сирии, в которой роль Вашингтона по большей части отведена на второй план.

Эта встреча, если она состоится, будет проходить в преддверии мирных переговоров под эгидой ООН, которые специальный посланник ООН Стаффан де Мистура надеется созвать в Женеве следующем месяце.

Достигнутое при посредничестве Москвы и Анкары шаткое перемирие между двумя сторонами вступило в силу на прошлой неделе и сопровождается спорадическими вспышками насилия в районе Дамаска, столицы Сирии.

Керри сказал журналистам в четверг, что ранее переговорил с Мистурой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и что целью по-прежнему является встреча Женева, где, по его словам, состоится самая живая часть переговоров.