Освобожден из тюрьмы экс-директор компании Zeromax Миродил Джалолов

Бывший исполнительный директор компании Zeromax («Зеромакс») Миродил Джалолов освобожден из тюрьмы.

Согласно источникам «Озодлика», предприниматель был освобожден из зала суда 4 января в 11 часов по местному времени и в тот же день он уехал к себе на дачу в Ташкентской области.

В решении суда, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», сказано: «Освободить Миродила Джалолова из-под стражи в зале суда…направить копию решения в следственный изолятор СНБ (Службы национальной безопасности)».

Также в решении суда говорится: «Изменить меру пресечения подсудимому Джалолову Миродилу Сабитовичу в виде заключения под стражу и в целях предосторожности применить в отношении него подписку о надлежащем поведении».

Напомним, что Миродил Джалолов, известный в Узбекистане под именем «Одилбой», был арестован в сентябре 2010 года.

В мае того же года была приостановлена деятельность компании Zeromax («Зеромакс») в Узбекистане, все имущество компании было конфисковано в пользу государства, счета компании были заморожены.

В ходе судебного заседания, которое завершилось 4 января, адвокат Миродила Джалолова Ф. Мирзаев обратился с просьбой предоставить время для возмещения ущерба по уголовному делу, а также изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на другой вид меры пресечения.



Зарегистрированная в Швейцарии компания Zeromax («Зеромакс») занималась бизнесом во многих отраслях узбекской промышленности, в частности, сельским хозяйством, строительством, текстильной промышленностью, транспортной логистикой, а также нефте-, газо- и золотодобычей. ​

Ранее СМИ сообщали о том, что старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова за счет Zeromax получила миллиарды прибыли в сфере газа, нефти, золота, хлопка и других отраслей. По их словам, деятельность этой компании до ее закрытия была направлена на вывод этих денег за границу. Однако официальных подтверждений этим заявлениям нет.

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