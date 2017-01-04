Начальник УВД Джизакской области назначен главой МВД Узбекистана

Как сообщают местные СМИ в Узбекистане, президент Шавкат Мирзияев назначил Абдусалома Азизова министром внутренних дел, работавшего до этого начальником УВД Джизакской области.

На сайте МВД Узбекистана объявлено о том, что с 4 января Абдусалом Азизов является министром внутренних дел.

Азизов, который в прошлом занимал должность заместителя министра МВД, с 2010 года возглавлял УВД Джизакской области.

По сообщениям местных СМИ, в начале 2000-х годов Абдусалом Азизов занимал должность начальника ГУВД Ташкента и заместителя министра внутренних дел Узбекистана. В 2006 году был назначен сначала председателем правления НХК «Узбекнефтегаз», позже – гендиректором АК «Узнефтепродукт».

С 2008 по 2009 годы Азизов работал в должности первого заместителя министра внутренних дел. С декабря 2009 стал начальником Джизакского областного управления внутренних дел. С 2008 года и по сей день Абдусалом Азизов является вице-президентом Федерации футбола Узбекистана. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Сообщается, что нынешний глава МВД генерал Адхам Ахмадбаев, который руководил министерством с 2013 года, назначен Государственным советником по работе с правоохранительными органами.

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