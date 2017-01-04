Книга Гитлера «Майн Кампф» стала бестселлером в Германии

Опубликованная в Германии впервые после Второй мировой войны книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (Mein Kampf) стала бестселлером. И, как сообщили издатели во вторник, они готовят шестой тираж.

Институт современной истории в Мюнхене (ИФЗ) заявил, что около 85 тысяч экземпляров новой аннотированной версии антисемитского манифеста нацистского лидера полностью разошлись с момента выхода в свет в январе прошлого года. По оценке историков, издание обогатило дискуссию о подъеме «авторитарных политических взглядов» в современном западном обществе.

Несмотря на то что изначально планировалось опубликовать только 4000 копий, тираж был сразу увеличен из-за большого спроса. Шестой тираж появится в книжных магазинах в конце января. Книга находилась в списке бестселлеров нехудожественной литературы по версии еженедельника Der Spiegel в течение большей части прошлого года, и даже возглавляла список в течение двух недель в апреле.

По мнению директора Института современной истории Андреаса Виршинга, оказались совершенно необоснованными страхи в отношении того, что публикация будет способствовать идеологии Гитлера или даже сделает ее социально приемлемой, а также даст неонацистам новую пропагандистскую платформу.

«Напротив, споры о мировоззрении Гитлера и его подходе к пропаганде дали возможность взглянуть на причины и последствия тоталитарных идеологий, в то время как авторитарные политические взгляды и правые лозунги получают все большее распространение», – подчеркнул историк.

Институт заявил, что данные, собранные о покупателях в региональных книжных магазинах показывают, что они, как правило, «читатели, заинтересованные в политике и истории, а также педагоги», а не «реакционеры или правые радикалы».

Тем не менее ИФЗ будет соблюдать ограничительную политику в отношении международных прав на издание. На данный момент планируются издания только на английском и французском языках, несмотря на значительный интерес со стороны многих стран.

В Mein Kampf описывается идеология Гитлера, которая стала основой нацизма. Он написал ее в 1924 году, в то время как cидел в тюрьме в Баварии за измену после неудавшегося Пивного путча. В книге изложены две идеи, которые он воплотил на практике: захват соседних стран для завоевания «жизненного пространства» для немцев, а также ненависть к евреям, которая привела к Холокосту.

В Германии при нацизме было опубликовано 12,4 миллиона экземпляров, а с 1936 года в Третьем Рейхе копия «Майн Кампф» вручалась всем молодоженам в качестве свадебного подарка.