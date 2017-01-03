В Турции начались обыски в домах узбеков вслед за терактом в Стамбуле

Ночью 1 января в домах узбеков, проживающих в стамбульском районе Зейтинбурну, прошли обыски. По словам проживающего в этом районе мобильного репортера «Озодлика», обыски длились четыре часа. Он отправил в нашу редакцию видеозапись, снятую с балкона его дома.

На видеозаписи видно, как машины офицеров стамбульского Управления по борьбе с терроризмом окружили дома в районе Зейтинбурну.

– В ходе обыска подозрительных на вид мигрантов забрали в департационный центр иностранных граждан в районе Кумкапы (Kumkapi GGM), – сообщил мобильный репортер «Озодлика».

Как сообщил нашему радио представитель пресс-службы депортационного центра, в настоящее время полиция уточняет, было у этих мигрантов разрешение на проживание и работу в Турции, а также не находятся ли эти лица в международном розыске.

По словам мобильного репортера «Озодлика», во время обыска домов узбеков сотрудники полиции запретили им снимать на видеокамеру и пользоваться мобильными телефонами.

– Я в течение 10 минут снимал происходящее на видеокамеру, затем ко мне подошел полицейский и запретил производить видеосъемку. В обысканных домах проживали мигранты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Кроме того, в этих домах проживают уйгуры и чеченцы. Все эти дома подверглись обыскам, – сообщил наш мобильный репортер.

Как говорит репортеру нашего радио политик Исмаил Чингиз, некоторое время проживший в Узбекистане, но в настоящее время проживающий в Стамбуле, обыски начались после сообщений о том, что нападение на популярный ночной клуб Reina в городе Стамбуле в ночь на 1 января мог совершить гражданин Узбекистана или Кыргызстана.

До этого турецкие издания «Хурриет» и «Карар» сообщили о том, что турецкие спецслужбы связывают данное нападение с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в ряде стран). Также эти издания написали о том, что нападение на популярный ночной клуб Reina в городе Стамбуле мог совершить гражданин Узбекистана или Кыргызстана.

В турецком сегменте социальных сетей активно звучат призывы «о необходимости депортации из Турции иностранных граждан, нарушающих спокойствие в стране».

Как сообщает репортер «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода») в Стамбуле Эльвира Будайчиева, мигрантам противно слушать, как новостях о террористических актах упоминаются узбеки либо кыргызы:

– Кыргызские студенты, с которыми я общалась, не скрывают своей обеспокоенности. Однако в турецком обществе отсутствует настроение против кыргызов или узбеков. Они знают, что между террористом и обычным мигрантом нет никакой связи, – говорит Эльвира Будайчиева.

Напомним, что в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на 1 января произошел теракт. В результате вооруженного нападения погибли 39 человек, 69 получили ранения.

​Как пишут СМИ, террорист, стрелявший из автомата Калашникова, восемь раз сменил рожок автомата.

По официальным данным, среди жертв нападения были 16 иностранцев, однако граждан Узбекистана среди них нет.

2 января ответственность за нападение на ночной клуб Reina взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

«Героический солдат Халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов Стамбула, где христиане праздновали свой богоотступнический праздник», – сказано в заявлении боевиков.

Напомним, что после введения в Турции чрезвычайного положения вслед за попыткой военного госпереворота 15–16 июля прошлого года, проживающие в этой стране узбеки находились под наблюдением полиции.

В распоряжении «Озодлика» имеются данные о том, что среди задержанных в ходе спецоперации в Турции в июле 2016 года оказались более 100 узбеков, которые незаконно проживали на территории этой страны.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна