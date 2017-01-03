В Андижане жестоко избили парня, переодевшегося в костюм Снегурочки

В социальных сетях и на портале Youtube появилось видео, на котором запечатлено как группа мужчин оскорбляет матерными словами и бьет по лицу молодого парня, переодевшегося в костюм Снегурочки. Из разговора между героями видеоролика можно понять, что инцидент произошел в канун Нового года в городе Андижан.

На видеозаписи, снятой на мобильный телефон и выложенной в соцсети и на портал Youtube, запечатлено, как группа мужчин оскорбляет ненормативной лексикой и наносит удары по лицу молодого человека, переодевшегося в костюм Снегурочки. Видео содержит элементы постыдной речи, сексизма, насилия и гомофобии, передает Eltuz.com.

На видеокадрах видно, как толпа мужчин не трогает идущего по улице Деда Мороза, однако окружает со всех сторон его спутника в костюме Снегурочки и начинает его оскорблять.

По лицу парня, переодевшегося в костюм Снегурочки, наносят удары кулаками, пинают ногами и срывают парик с его головы... При этом оказавшийся рядом спутник «Снегурочки» не торопится прийти на помощь. Он испуганно отходит в сторону, услышав крики толпы «Ты что, ее парнер?!».

Из комментариев в Facebook'e можно понять, что молодого человека надеть костюм Снегурочки побудило желание заработать немного денег в новогоднюю ночь.

В последние годы девушки в Узбекистане не часто соглашаются выступить в роли Снегурочки в канун Нового года.

В предыдущем году «Озодлик» сообщал о том, что в некоторых областях Узбекистана происходили случаи нападения на девушек в костюмах Снегурочки. К примеру, в прошлом году в Хорезмской области были случаи изнасилования или попытки изнасилования Снегурочек.

С тех пор во многих областях Узбекистана на Новый год в дома жителей приходят парни, переодетые в костюм Снегурочки.

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