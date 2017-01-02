Российские дипломаты, высланные из США, прибыли в Москву

Самолет с 35 российскими дипломатами, высланными из США, прибыл в Москву, сообщает «Интерфакс». О том, что специальный борт летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Вашингтона, стало известно накануне.

В минувший четверг администрация США ввела санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры распространяются в том числе на ФСБ и Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России. Одновременно с этим 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско, были объявлены персона нон-грата.

Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не будет принимать симметричные меры и высылать 35 американских дипломатов, как это предложил сделать глава российского МИДа Сергей Лавров.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Путина «отличным ходом».