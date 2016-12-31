В каждом городе Узбекистана появятся центры досуга пенсионеров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился создать до 1 сентября 2017 года в каждом районе и городе, на территории парков культуры и отдыха, комплексы «Нуронийлар маскани». Это будут своеобразные центры досуга для пенсионеров, сообщает Podrobno.uz.

Вместе с тем на территории комплексов планируется размещение отделений Фонда «Нуроний» для повышения эффективности работы с пожилыми людьми.

При строительстве комплексов особое внимание будет уделено наличию в них читальных залов с богатым книжным фондом, комнат досуга для игры в шахматы, шашки, залов лечебной физкультуры со специальными тренажерами для престарелых, а также столовых и медицинских кабинетов, оснастив их необходимой мебелью, компьютерной техникой и средствами связи.

Комплексы будут освобождены от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

В Узбекистане на сегодняшний день проживает свыше 2,8 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет, около 225 тысяч человек – старше 80 лет, свыше 40 тысяч – более 90 лет, 8,7 тысячи – свыше 100 лет. Средняя продолжительность жизни населения в последние годы достигла 73,5 лет по сравнению с 67 годами в 1990 году.