Новый год в Центральной Азии: Самые длинные выходные – у жителей Кыргызстана

Дольше всех на Новый год в Центральной Азии будут отдыхать жители Кыргызстана – нерабочими днями официально объявлены 31 декабря, 1, 2 и 3 января 2017 года, сообщает агентство «Фергана».

В предыдущие годы кыргызстанцы тоже начинали рабочий год позже жителей соседних стран: в 2015 году отдыхали с 1 по 7 января, в 2016-м вышли на работу 4 января.

В Казахстане отдыхать будут первые три дня 2017 года – с 1 по 3 января. Официально праздничными днями на Новый год являются 1 и 2 января, но поскольку первый день 2017-го выпал на воскресенье, выходной перенесли на вторник, а работать казахстанцы начнут с 4 января.

В Таджикистане выходными днями объявлены 31 декабря, 1 и 2 января.

Жителям Узбекистана и Туркменистана власти этих стран отвели на празднование Нового года лишь два первых дня января. А третьего, во вторник, все пойдут на работу.