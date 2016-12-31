В регионах Туркменистана отменили массовые встречи Нового года

Впервые за многие годы работники бюджетных и государственных учреждений смогут встретить Новый год дома – в семейном кругу. Массовые мероприятия у главных городских елок отменены, сообщает Хроника Туркменистана.

29 декабря в средние школы Лебапского велаята (бывшая Чарджоуская область) поступило распоряжение, в соответствие с которым учителям и учащимся старших классов рекомендуется встречать новогодний праздник дома. Администрациям школ нет необходимости организовывать участие своих подчиненных на массовых мероприятиях.

В первой половине дня 31-го декабря в школах пройдут детские утренники. Никаких других мероприятий, включая коллективное празднования, ни в учебных заведениях, ни в кафе и ресторанах, быть не должно.

По нашим данным также обстоит дело и в других регионах страны.

Из Дашогуза изданию сообщили, что телевизионные съемки «новогодних торжеств» проходят в городе уже два дня.

Вечером 31-го никаких мероприятий проходить не будет, но по пять учителей из каждой школы должный участвовать на торжественном поднятии государственного флага, который пройдет на Площади Флага утром 1 января. Учителя должны прибыть на место в 6.30 утра.

Что послужило причиной отмены массовых празднеств выяснить не удалось.

Ранее, с 6 вечера 31 декабря и до 00.30 ночи 1 января работники системы образования, здравоохранения и прочих бюджетных учреждений, а также студенты и учащиеся обязаны были находится на площадях, где установлены главные городские елки и большие мониторы, через которые к народу с новогодними поздравлениями обращался президент страны.