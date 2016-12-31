В 2016 году свидетельство на переселение в Россию получило в полтора раза больше граждан Таджикистана, чем год назад

В 2016-м году рекордное количество граждан Таджикистана получило свидетельство на переселение в Россию по Госпрограмме РФ по оказанию содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, – «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода») глава представительства МВД России по вопросам миграции в Таджикистане Владислав Маркевич.

По его словам, получили документы и уже в ближайшее время смогут перебраться в Россию 1850 семей из Таджикистана. По итогам 2015 года таких семей было лишь 1200 – то есть число переселенцев за год выросло в полтора раза.

Маркевич рассказал, что, в Таджикистане желающих жить и работать в России намного больше, чем в других странах СНГ. В 2016-м году заявки на получение свидетельства на переселение программе переселения соотечественников подали более 14 тысяч граждан Таджикистана.

«Мы выбрали 1850 семей согласно квоте с каждого региона республики», – рассказал Маркевич.

Подать заявку на переселение могут все бывшие граждане Советского Союза, знающие русский язык и культуру России. Но в агентстве уверяют, что в первую очередь смотрят на образование и опыт работы. Желающие переехать должны иметь специальность, в которой нуждается регион, выбранный для постоянного места жительства.

По словам Маркевича, практически все, кто подает заявку на участие в программе, имеют высшее или как минимум специальное образование. Это медики, преподаватели, бухгалтеры, предприниматели.

Таджикские эксперты считают, что отток граждан из страны может иметь негативные последствия: Таджикистан лишается нужных специалистов и талантливых кадров.

По разным статистическим данным, число граждан Таджикистана, которые получили российское гражданство за последние двадцать лет, варьируется от 300 тысяч до 500 тысяч человек. Разночтения в цифрах связаны с тем, что многие едут в Россию временно, в качестве трудовых мигрантов, но в итоге решают оставаться насовсем.