Путин отказался высылать американских дипломатов

Президент России Владимир Путин в ответ на предложение главы МИД Сергея Лаврова отказался от симметричного ответа на введенные США санкции, передает «Интерфакс».

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», – сказал Путин.

«Мы не будем запрещать семьям и детям дипломатов США пользоваться привычными местами отдыха в новогодние праздники», – добавил он и пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

Российский президент отметил, что расценивает действия уходящей американской администрации как «провокационные» и направленные на «дальнейший подрыв российско-американских отношений».

Российский президент пообещал выстраивать шаги по восстановлению отношений между двумя странами «исходя из политики, которую будет проводить администрация [избранного президента США Дональда] Трампа».

Кроме того, Владимир Путин поздравил и действующего президента США Барака Обаму, и Дональда Трампа с наступающим Новым годом.

«Поздравляю его (Барака Обаму) и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ!», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Путину в ответ на введенные США санкции в отношении России выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых сотрудников Генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Кроме того, глава МИД предложил запретить США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на юге Москвы в районе Чертаново Южное.

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