В Турции из-за сообщений в Twitter’е задержан журналист

Турецкая полиция задержала известного в стране журналиста из-за серии сообщений в социальных сетях, в том числе в Twitter’е. Ахмет Сык, оппонент правительства, был задержан в Стамбуле по подозрению в том, что «оклеветал» турецкое государство, его военных и полицейских, а также занимался «террористической пропагандой», сообщило государственное информационное агентство Анадолу. В Twitter’е журналист написал: «Меня задерживают. Меня отвезут в прокуратуру из-за твита».

Одновременно в Стамбуле начался суд над писателями Аслы Эрдоганом, Неджмие Алпаем и семью редакторами и другими сотрудниками прокурдской газеты Ozgur Gundem, которая была закрыта ранее в этом году. Им вменяется в вину членство в Рабочей партии Курдистана, объявленной вне закона.

По данным «Комитета по защите прав журналистов», с момента попытки переворота в июле этого года в Турции в тюрьму был отправлен 81 сотрудник СМИ, закрыты десятки изданий. Репрессии в стране вызвали крайнюю озабоченность международного сообщества. Правозащитные группы обвиняют режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он использует провалившийся мятеж как повод для борьбы с несогласными.