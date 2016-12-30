Мирзияев назначил себе нового охранника и начал передвигаться под усиленной охраной автоматчиков

После того, как глава Службы безопасности президента (СБП) Узбекистана Муиджон Тохирий был назначен председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), его должность оставалась вакантной. После смерти первого президента республики Ислама Каримова новый глава государства Шавкат Мирзияев произвел сокращение штата СБП, а совсем недавно назначил нового руководителя своей Службы безопасности. Между тем, как сообщают источники «Озодлика», новый президент Шавкат Мирзияев, как и его предшественник Ислам Каримов, начал передвигаться в сопровождении усиленной охраны.

Сотрудники СБП попали под сокращение

Информация о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил нового руководителя Службы своей безопасности (СБП) пока нигде официально не объявлена. По словам источников «Озодлика», 20 декабря руководителем Службы безопасности президента (СБП) Узбекистана был назначен заместитель Муиджона Тохирий, ныне бывшего главы этой Службы.

Напомним, что 20 декабря генерал-майор Муиджон Тохирий был назначен председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

В настоящее время «Озодлик» изучает информацию относительно личности и послужного списка нового руководителя СБП.

По имеющейся в распоряжении нашей редакции информации, после смерти первого президента Ислама Каримова некоторое время по меньшей мере 1500 сотрудников СБП не могли осуществлять свою деятельность.

Однако в эти дни сильно охраняемый кортеж президента снова появился на улицах Ташкента.

Так как СБП является достаточно закрытой структурой, получить информацию о возможных изменениях в ее составе практически невозможно.

Однако, как говорит источник, работавший в СБП и предоставивший «Озодлику» информацию на анонимных условиях, в настоящее время в Службе происходит сокращение штата:

– Сотрудники СБП занимались обеспечением безопасности президентской трассы протяженностью 15 километров. Каждый раз на трассу сбрасывали 500 человек. Если учитывать, что Служба работала в три смены, то получается там служили по меньшей 1500 человек. «Гитаристы» (так прозвали снайперов из-за того, что они прячут автоматы в заплечных сумках в форме футляра для гитары или теннисной ракетки. – Ред.) не в счет. Сейчас около 200 человек, в том числе и я, уволились с работы. Я пытаюсь устроиться на работу в частную охранную фирму или в таможню, – говорит наш собеседник, работавший в СБП Узбекистана.

Между тем, в сюжетах узбекского телевидения рядом с нынешним президентом Мирзияевым были замечены телохранители покойного Каримова.

По словам еще одного источника, приближенного к СБП Узбекистана, со 2 сентября до 4 декабря безопасность Шавката Мирзияева обеспечивали телохранители, которые охраняли его, когда он еще был премьер-министром:

– Когда Мирзияев вступил в должность президента он перешел в формат службы безопасности и других структур, соответствующих его официальному статусу. Передвижение президента также перешло в этот формат, – сказал наш источник.

Мирзияев ездит по «каримовской трассе»

После смерти президента Ислама Каримова дорога, называемая в народе «президентской трассой», некоторое время оставалась открытой для передвижения автомобилей.

В последнее время по ней начал передвигаться кортеж Мирзияева.

Как рассказывает репортеру «Озодлика» житель Ташкента (наша редакция не разглашает имя собеседника в целях его безопасности – Ред.), дом которого расположен вдоль «президентской трассы», соединяющей резиденцию Дурмень с центром города, начиная с 19 декабря милиционеры снова перекрыли улицы Нукусская и Афрасиаб.

– Последние три месяца здесь было спокойно, теперь все вернулось в прежнее состояние, – сказал собеседник.

По его словам, автомобильное движение по улице Афросиаб, которая расположена недалеко от резиденции первого президента (между проспектом Шарафа Рашидова и улицей Бешагач) перекрыто в обе стороны.

Эта улица, которая оставалась открытой на протяжении последних трех месяцев, до смерти Ислама Каримова была полностью перекрыта в целях обеспечения его безопасности.



Независимый журналист из Ташкента Алексей Волосевич написал на своем сайте AsiaTerra со ссылкой на собственные источники о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев начал передвигаться по «президентской трассе» на оставшихся от каримовских времен бронированных «мерседесах».

По словам Волосевича, кортеж Мирзияева состоит из 18-20 машин – черных «мерседесов» разных марок, а также автомобилей милицейского сопровождения и машин с автоматчиками.

В разговоре с репортером «Озодлика» Алексей Волосевич сказал, что «трасса» соответствует для передвижения президентского кортежа:

– Сказали, что трасса соответствует передвижению кортежа бронированных машин. С 19 декабря трасса начала действовать в «каримовском» режиме. В течение трех месяцев после смерти Каримова эта трасса оставалась открытой для обычных машин. Но вот уже 10 дней, как эту улицу перекрывают два раза в день – утром и вечером. 15 черных «мерседесов» в сопровождении автоматчиков передвигаются по этой дороге, – сказал Алексей Волосевич.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна