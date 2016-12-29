Американский сенатор: Путина ждут жесткие санкции за кибератаки

Американский сенатор заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин испытают на себе последствия новых санкций, планируемых к введению после предполагаемых российских кибератак в прошлом месяце в ходе президентских выборов в США.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в ходе своего визита в Латвию в среду, 28 декабря, заявил, что конгресс проведет расследование предполагаемого вмешательства Москвы в ходе президентских выборов в США 8 ноября. По его словам, «двухпартийные» санкции конгресса США нанесут серьезный удар по России и по Путину. Грэм не рассказал подробностей этих возможных санкций.

Российские власти ранее отвергли какое-либо вмешательство в ход президентских выборов, победу в которых одержал республиканец Дональд Трамп. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду вновь повторила эти отрицания и пообещала ответить на возможное введение санкций. «Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ», – заявила Захарова. Она назвала сообщения о российских кибератаках «срежиссированной Белым домом провокацией».

Грэм и его коллеги по сенату республиканец от Аризоны Джон Маккейн и демократ Эми Клобухар из Миннесоты совершают трехдневный визит в страны Балтии, после которого они планируют посетить Украину, Грузию и Черногорию.