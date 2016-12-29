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Узбекистан

2016-й унес вместе с Каримовым легендарных современников его времени

Мужчины в национальной тюбетейке, участвующие в похоронной процессии.

Мужчины в национальной тюбетейке, участвующие в похоронной процессии.

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Если уходящий 2016 год запомнился в политической жизни Узбекистана, как год, унесший из жизни первого президента республики Ислама Каримова, правившего страной целых 27 лет, то в культурной жизни страны он запомнился потерями для искусства и литературы Узбекистана. Именно в этом году один за другим этот мир покинули два гиганта узбекской поэзии.

Узбеки простились с автором второго национального гимна

Автор оды «Узбегим» («Мои узбеки»), ставшей практически вторым национальным гимном в стране, народный поэт и «Герой Узбекистана» Эркин Вахидов скончался 30 мая в Ташкенте в возрасте 79 лет после тяжелой продолжительной болезни.

Народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов.

Народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов.

Тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов выразил краткое соболезнование в связи с кончиной Вахидова, которого похоронили 31 мая в столичном кладбище «Чигатай», на котором покоятся известные представители узбекской интеллигенции.

Эркин Вахидов, который с первых дней независимости Узбекистана и вплоть до 2010 года был в почете у власти, в последние годы своей жизни пропал из поля зрения широкой общественности, в частности, из теле-, радиоэфиров.

Игнорирование поэта, которое очень явно бросалось в глаза людей в последние годы его жизни, изменилось спустя несколько месяцев после его смерти, точнее после кончины президента Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзияева.

В 2003 году, когда первый президент Узбекистана Ислам Каримов предложил кандидатуру хокима Самаркандской области Шавката Мирзияева на должность премьер-министра, Эркин Вахидов был среди тех депутатов, которые выступили с речью в поддержку кандидатуры Мирзияева.

Люди, собравшиеся проводить в последний путь народного поэта Эркина Вахидова. Ташкент, 31 мая 2016 года.

Люди, собравшиеся проводить в последний путь народного поэта Эркина Вахидова. Ташкент, 31 мая 2016 года.

– Я знаком с Шавкатом Миромоновичев вот уже 14 лет, мы оба были членами избранного в 1989 году парламента, Олий кенгаша. Позиция, которой придерживался в те дни Шавкат Миромонович в качестве депутата и его решительность побуждали меня относится к нему с большим уважением. Шавкат Миромонович руководил двумя областями и показал свои способности. Я чувствую, что такой решительный человек нужен нашей стране, – говорил в ходе свое выступления Эркин Вахидов, который на тот момент являлся председателем Комитета по международным делам и межпарламентским связям Олий Мажлиса Узбекистана.

Похоронами поэта Эркина Вахидова, лишенного внимания Каримова, руководил Шавкат Мирзияев, являвшийся на тот момент главой узбекского правительства. После избрания президентом Мирзияев подписал постановление о широком праздновании 80-летия со дня рождения Эркина Вахидова и дал указание установить памятник народному поэту.

– Народ очень мудрый и вместе с тем справедливый. Сколько бы мы не хвалили друг друга, сколько бы не одаривали званиями, если народ не полюбит – он никогда не примет, – говорил при жизни Эркин Вахидов.

По мнению критиков, стихи Эркина Вахидова, внесшие в узбекскую поэзию «простое величие» или же «великую простоту» являются культурным наследием, имеющим потенциал дойти до будущего поколения.

Смерть застала на чужбине

«Поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже»​, гласит французская поговорка. Поэт Абдулла Орипов родился в день празднования Навруза в первый год Второй мировой войны в селе, которое считается одним из самых отдаленных точек не только в мире, но и в Узбекистане – в кишлаке «Некуз» в Касанском районе Кашкадарьинской области, а умер он 5 ноября 2016 года в Америке, которую он сам когда-то прозвал «волшебным краем». ​

Народный поэт Узбекистана Абдулла Арипов умер в США.

Народный поэт Узбекистана Абдулла Арипов умер в США.

75-летний Орипов, который приехал в гости к своей дочери, проживающей в штате Техас, впал в кому 3 ноября в результате почечной недостаточности, скончался он 5 ноября в одной из больниц в Хьюстоне.

Герой Узбекистана, народный поэт и автор слов государственного гимна независимого Узбекистана Абдулла Орипов, как и его современник Эркин Вахидов, вошел в узбекскую литературу как поэт, перенесший в поэзию процесс духовного пробуждения узбеков в 60-х годах прошлого века. Несмотря на противоречивые мнения относительно творчества и личности поэта, по мнению литературных критиков, Абдулла Орипов запомнится в узбекской поэзии и духовной жизни узбекского народа своими стихами, написанными в 60-70-е годы прошлого столетия.

На похоронах Абдуллы Орипова присутствовали практически все высокопоставленные чиновники узбекского правительства.

На похоронах Абдуллы Орипова присутствовали практически все высокопоставленные чиновники узбекского правительства.

Абдулла Орипов, который в первые годы независимости был в почете у Ислама Каримова и в свое время возглавлял Союз писателей Узбекистана, к концу жизни остался без внимания властей. В последние годы ему даже не разрешали встречаться с поклонниками.

В отличие от Эркина Вахидова, Абдулла Орипов узнал о смерти президента Ислама Каримова. По инициативе Шавката Мирзияева Абдуллу Орипова проводили в последний путь со всеми почестями. Его похоронили на кладбище «Чигатай» в Ташкенте. Источники «Озодлика» сообщали о том, что Шавкат Мирзияев лично руководил похоронами поэта.

Мертвый диктор, зачитавший поздравление Каримова живым

1 января 2016 года стало известно о смерти известного диктора узбекского телевидения Абдумумина Утбосарова. Один из ведущих дикторов Национального телевидения Узбекистана 56-летний Утбосаров за несколько часов до своей смерти – в полночь 31 декабря, согласно многолетней традиции, зачитал в эфире гостелевидения новогоднее поздравление Ислама Каримова народу Узбекистана.

Диктор узбекского ТВ Абдумумин Утбосаров.

Диктор узбекского ТВ Абдумумин Утбосаров.

​Однако источники «Озодлика» сообщили о том, что диктор А.Утбосаров был уже мертв, когда по ТВ шло зачитанное им новогоднее поздравление Каримова.

По их словам, новогоднее поздравление президента Каримова было записано заранее, 30 декабря. Однако 31 декабря в текст поздравления внесли поправки. В это время Утбосаров оказался дома.

Его в срочном порядке вызвали на работу.

Во время повторной записи новогоднего поздравления президента диктору стало плохо. Из здания телецентра его вынесли на носилках. Позже стало известно, что у него произошел обширный инфаркт.

После смерти Абдумумина Утбосарова в Интернете появились сообщения о том, что 31 декабря руководство ТВ отчитало диктора за уход с работы без разрешения. Однако руководство Государственного телевидения Узбекистана до сих пор не прокомментировало эти слухи.

Ни Государственное телевидение, ни местная пресса Узбекистана не сообщили о смерти Абдумумина Утбосарова, который долгие годы посвятил работе на узбекском телевидении.

Автор «шестницы»

25 октября 2016 года в Швеции на 78-м году жизни от инфаркта скончался знаменитый узбекский актер, сценарист и режиссер Мэлис Абзалов.​ 26 октября его похоронили на мусульманском кладбище в Стокгольме.​

В последние годы Мелис Абзалов жил в доме своей дочери Назиры в Швеции.

В последние годы Мелис Абзалов жил в доме своей дочери Назиры в Швеции.

Мэлис Абзалов, как и поэт Абдулла Орипов, умер в дали от родины, в доме своей дочери, у которой он жил в последние годы.

Мэлис Абзалов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых любимые несколькими поколениями зрителей «Приключения Арслана» и «Восточная плутовка». Также он является режиссером таких полюбившихся народу фильмов как, «Бунт невесток», «Бабушка-генерал» («Суюнчи»), «Дуэль под чинарой», «Проделки Майсары», «Уходя, остаются» («Армон»), «Минувшие дни», «Чимилдик».

Исполнитель бессмертных классических произведений

13 февраля в возрасте 65 лет из жизни ушел народный хафиз Узбекистана Ульмас Саиджонов. На следующий день он был похоронен на кладбище «Минор» в Ташкенте.

Народный хафиз Узбекистана Ульмас Саиджонов.

Народный хафиз Узбекистана Ульмас Саиджонов.

Несмотря на то, что родившийся 10 января 1951 года в Китабском районе Кашкадарьинской области Саиджонов окончил Каршинский государственный институт и Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, после победы в 1969 году на Республиканском конкурсе молодых исполнителей он посвятил всю свою дальнейшую жизнь искусству.

Больше всего любителям узбекских народных песен запомнились следующие песни Саиджонова: «Суратинг», «Ошик булибман», «Гулузорим», «Жонон буламан деб».

Основатель узбекской философии

Известный узбекский философ и государственный деятель, академик Саид Шермухаммедов умер 15 февраля в возрасте 86 лет.

Как сообщили «Озодлику» его родственники, скончавшийся после тяжкой и продолжительной болезни ученый был плхоронен 16 февраля на столичном кладбище «Минор».

Основатель узбекской философии Саид Шермухаммедов.

Основатель узбекской философии Саид Шермухаммедов.

Саид Шермухаммедов родился 12 мая 1930 года в Каракульском районе Бухарской области.

Долгие годы он работал министром народного просвещения. Также Шермухаммедов был ректором научно-исследовательского института педагогических наук имени Т. Н. Кари Ниязи и заведующим кафедры философии Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека.

​Саид Шермухаммедов являлся одним из основателей узбекской философии. В своем стихе, посвященном Саиду Шермухаммедову, поэт Абдулла Орипов сравнил его с горьковским персонажем Данко.

Неразлучных братьев разлучила смерть

18 ноября в возрасте 67 лет скончался известный хафиз (исполнитель узбекских народных песен – Ред.) Исмоилжон Вахобов. Певца похоронили 19 ноября на ташкентском кладбище «Болта мозор».

Исмоилжон и Исроилжон Вахобовы.

Исмоилжон и Исроилжон Вахобовы.

​Исмоилжон Вахобов родился 19 января 1949 года в городе Чинабад Андижанской области.

Он прославился в 80-е годы прошлого столетия после исполнения народных песен в дуэте со своим родным братом.

Последние несколько лет Исмоилжон Вахобов, как и многие известные узбекские певцы, не появлялся на большой сцене.

Легендарный игрок «Пахтакора»

23 ноября в Ташкенте скончался игрок легендарной узбекской футбольной команды «Пахтакор» Равшан Юнусов. Его похоронили на столичном кладбище «Кукча».

Известный узбекский футболист, игрок легендарной команды «Пахтакор» Равшан Юнусов.

Известный узбекский футболист, игрок легендарной команды «Пахтакор» Равшан Юнусов.

Равшан Юнусов был одним из 3-4 футболистов узбекской национальности, которые выступали на футбольном поле в 60–70-е годы прошлого столетия.

Равшан Юнусов в составе ташкентского «Пахтакора» выступал в чемпионате СССР по футболу, играл против питерского «Зенита», киевского и московского «Динамо», ереванского «Арарата» и других звездных команд бывшего Союза. Он был в числе немногих местных футболистов, которым удалось забить самому Льву Яшину.

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