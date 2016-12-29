2016-й унес вместе с Каримовым легендарных современников его времени

Если уходящий 2016 год запомнился в политической жизни Узбекистана, как год, унесший из жизни первого президента республики Ислама Каримова, правившего страной целых 27 лет, то в культурной жизни страны он запомнился потерями для искусства и литературы Узбекистана. Именно в этом году один за другим этот мир покинули два гиганта узбекской поэзии.

Узбеки простились с автором второго национального гимна

Автор оды «Узбегим» («Мои узбеки»), ставшей практически вторым национальным гимном в стране, народный поэт и «Герой Узбекистана» Эркин Вахидов скончался 30 мая в Ташкенте в возрасте 79 лет после тяжелой продолжительной болезни.

Тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов выразил краткое соболезнование в связи с кончиной Вахидова, которого похоронили 31 мая в столичном кладбище «Чигатай», на котором покоятся известные представители узбекской интеллигенции.

Эркин Вахидов, который с первых дней независимости Узбекистана и вплоть до 2010 года был в почете у власти, в последние годы своей жизни пропал из поля зрения широкой общественности, в частности, из теле-, радиоэфиров.

Игнорирование поэта, которое очень явно бросалось в глаза людей в последние годы его жизни, изменилось спустя несколько месяцев после его смерти, точнее после кончины президента Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзияева.

В 2003 году, когда первый президент Узбекистана Ислам Каримов предложил кандидатуру хокима Самаркандской области Шавката Мирзияева на должность премьер-министра, Эркин Вахидов был среди тех депутатов, которые выступили с речью в поддержку кандидатуры Мирзияева.

– Я знаком с Шавкатом Миромоновичев вот уже 14 лет, мы оба были членами избранного в 1989 году парламента, Олий кенгаша. Позиция, которой придерживался в те дни Шавкат Миромонович в качестве депутата и его решительность побуждали меня относится к нему с большим уважением. Шавкат Миромонович руководил двумя областями и показал свои способности. Я чувствую, что такой решительный человек нужен нашей стране, – говорил в ходе свое выступления Эркин Вахидов, который на тот момент являлся председателем Комитета по международным делам и межпарламентским связям Олий Мажлиса Узбекистана.

Похоронами поэта Эркина Вахидова, лишенного внимания Каримова, руководил Шавкат Мирзияев, являвшийся на тот момент главой узбекского правительства. После избрания президентом Мирзияев подписал постановление о широком праздновании 80-летия со дня рождения Эркина Вахидова и дал указание установить памятник народному поэту.

– Народ очень мудрый и вместе с тем справедливый. Сколько бы мы не хвалили друг друга, сколько бы не одаривали званиями, если народ не полюбит – он никогда не примет, – говорил при жизни Эркин Вахидов.

По мнению критиков, стихи Эркина Вахидова, внесшие в узбекскую поэзию «простое величие» или же «великую простоту» являются культурным наследием, имеющим потенциал дойти до будущего поколения.

Смерть застала на чужбине

«Поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже»​, гласит французская поговорка. Поэт Абдулла Орипов родился в день празднования Навруза в первый год Второй мировой войны в селе, которое считается одним из самых отдаленных точек не только в мире, но и в Узбекистане – в кишлаке «Некуз» в Касанском районе Кашкадарьинской области, а умер он 5 ноября 2016 года в Америке, которую он сам когда-то прозвал «волшебным краем». ​

75-летний Орипов, который приехал в гости к своей дочери, проживающей в штате Техас, впал в кому 3 ноября в результате почечной недостаточности, скончался он 5 ноября в одной из больниц в Хьюстоне.

Герой Узбекистана, народный поэт и автор слов государственного гимна независимого Узбекистана Абдулла Орипов, как и его современник Эркин Вахидов, вошел в узбекскую литературу как поэт, перенесший в поэзию процесс духовного пробуждения узбеков в 60-х годах прошлого века. Несмотря на противоречивые мнения относительно творчества и личности поэта, по мнению литературных критиков, Абдулла Орипов запомнится в узбекской поэзии и духовной жизни узбекского народа своими стихами, написанными в 60-70-е годы прошлого столетия.

Абдулла Орипов, который в первые годы независимости был в почете у Ислама Каримова и в свое время возглавлял Союз писателей Узбекистана, к концу жизни остался без внимания властей. В последние годы ему даже не разрешали встречаться с поклонниками.

В отличие от Эркина Вахидова, Абдулла Орипов узнал о смерти президента Ислама Каримова. По инициативе Шавката Мирзияева Абдуллу Орипова проводили в последний путь со всеми почестями. Его похоронили на кладбище «Чигатай» в Ташкенте. Источники «Озодлика» сообщали о том, что Шавкат Мирзияев лично руководил похоронами поэта.

Мертвый диктор, зачитавший поздравление Каримова живым

1 января 2016 года стало известно о смерти известного диктора узбекского телевидения Абдумумина Утбосарова. Один из ведущих дикторов Национального телевидения Узбекистана 56-летний Утбосаров за несколько часов до своей смерти – в полночь 31 декабря, согласно многолетней традиции, зачитал в эфире гостелевидения новогоднее поздравление Ислама Каримова народу Узбекистана.

​Однако источники «Озодлика» сообщили о том, что диктор А.Утбосаров был уже мертв, когда по ТВ шло зачитанное им новогоднее поздравление Каримова.

По их словам, новогоднее поздравление президента Каримова было записано заранее, 30 декабря. Однако 31 декабря в текст поздравления внесли поправки. В это время Утбосаров оказался дома.

Его в срочном порядке вызвали на работу.

Во время повторной записи новогоднего поздравления президента диктору стало плохо. Из здания телецентра его вынесли на носилках. Позже стало известно, что у него произошел обширный инфаркт.

После смерти Абдумумина Утбосарова в Интернете появились сообщения о том, что 31 декабря руководство ТВ отчитало диктора за уход с работы без разрешения. Однако руководство Государственного телевидения Узбекистана до сих пор не прокомментировало эти слухи.

Ни Государственное телевидение, ни местная пресса Узбекистана не сообщили о смерти Абдумумина Утбосарова, который долгие годы посвятил работе на узбекском телевидении.

Автор «шестницы»

25 октября 2016 года в Швеции на 78-м году жизни от инфаркта скончался знаменитый узбекский актер, сценарист и режиссер Мэлис Абзалов.​ 26 октября его похоронили на мусульманском кладбище в Стокгольме.​

Мэлис Абзалов, как и поэт Абдулла Орипов, умер в дали от родины, в доме своей дочери, у которой он жил в последние годы.

Мэлис Абзалов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых любимые несколькими поколениями зрителей «Приключения Арслана» и «Восточная плутовка». Также он является режиссером таких полюбившихся народу фильмов как, «Бунт невесток», «Бабушка-генерал» («Суюнчи»), «Дуэль под чинарой», «Проделки Майсары», «Уходя, остаются» («Армон»), «Минувшие дни», «Чимилдик».

Исполнитель бессмертных классических произведений

13 февраля в возрасте 65 лет из жизни ушел народный хафиз Узбекистана Ульмас Саиджонов. На следующий день он был похоронен на кладбище «Минор» в Ташкенте.

Несмотря на то, что родившийся 10 января 1951 года в Китабском районе Кашкадарьинской области Саиджонов окончил Каршинский государственный институт и Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, после победы в 1969 году на Республиканском конкурсе молодых исполнителей он посвятил всю свою дальнейшую жизнь искусству.

Больше всего любителям узбекских народных песен запомнились следующие песни Саиджонова: «Суратинг», «Ошик булибман», «Гулузорим», «Жонон буламан деб».

Основатель узбекской философии

Известный узбекский философ и государственный деятель, академик Саид Шермухаммедов умер 15 февраля в возрасте 86 лет.

Как сообщили «Озодлику» его родственники, скончавшийся после тяжкой и продолжительной болезни ученый был плхоронен 16 февраля на столичном кладбище «Минор».

Саид Шермухаммедов родился 12 мая 1930 года в Каракульском районе Бухарской области.

Долгие годы он работал министром народного просвещения. Также Шермухаммедов был ректором научно-исследовательского института педагогических наук имени Т. Н. Кари Ниязи и заведующим кафедры философии Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека.

​Саид Шермухаммедов являлся одним из основателей узбекской философии. В своем стихе, посвященном Саиду Шермухаммедову, поэт Абдулла Орипов сравнил его с горьковским персонажем Данко.

Неразлучных братьев разлучила смерть

18 ноября в возрасте 67 лет скончался известный хафиз (исполнитель узбекских народных песен – Ред.) Исмоилжон Вахобов. Певца похоронили 19 ноября на ташкентском кладбище «Болта мозор».

​Исмоилжон Вахобов родился 19 января 1949 года в городе Чинабад Андижанской области.

Он прославился в 80-е годы прошлого столетия после исполнения народных песен в дуэте со своим родным братом.

Последние несколько лет Исмоилжон Вахобов, как и многие известные узбекские певцы, не появлялся на большой сцене.

Легендарный игрок «Пахтакора»

23 ноября в Ташкенте скончался игрок легендарной узбекской футбольной команды «Пахтакор» Равшан Юнусов. Его похоронили на столичном кладбище «Кукча».

Равшан Юнусов был одним из 3-4 футболистов узбекской национальности, которые выступали на футбольном поле в 60–70-е годы прошлого столетия.

Равшан Юнусов в составе ташкентского «Пахтакора» выступал в чемпионате СССР по футболу, играл против питерского «Зенита», киевского и московского «Динамо», ереванского «Арарата» и других звездных команд бывшего Союза. Он был в числе немногих местных футболистов, которым удалось забить самому Льву Яшину.

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