Рахмон поддерживает дальнейшее улучшение отношений c Узбекистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял заместителя премьер-министра Узбекистана, сопредседателя Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству Рустама Азимова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Эмомали Рахмон еще раз сердечно поздравил руководство и народ Узбекистана с проведением на высоком уровне выборов президента Узбекистана, и назвал визит официальной правительственной делегации этой страны в Таджикистан важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления межгосударственных связей.

Таджикистан положительно оценивает инициативу узбекской стороны о восстановлении авиасообщения между двумя странами, отметил Эмомали Рахмон, и добавил, что Таджикистан поддерживает дальнейшее улучшение отношений в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии, расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, отмены и упрощения визовой системы и решения пограничных вопросов.

Стороны обменялись мнениями по нынешнему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникации, воды, энергетики, культуры, защиты границы, а также высказали конструктивные предложения по устранению препятствий на пути развития сотрудничества в этих сферах.

Было подчеркнуто, что договорно-правовая база межгосударственных отношений двух стран состоит из более ста документов, практическая реализация которых полностью отвечает интересам двух стран.

Была выражена уверенность, что в рамках работы Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству будут обсуждены важные и актуальные вопросы, предприняты эффективные шаги по нахождению новых путей дальнейшего развития межгосударственных отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с военно-политической ситуацией в регионе и мире, усилением борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических средств, других транснациональных преступлений.