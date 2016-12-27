В Душанбе правительства Узбекистана и Таджикистана ищут пути улучшения сотрудничества

Прибывшая в Душанбе правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Рустамом Азимовым участвует сегодня на внеочередном заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Это первый официальный визит делегации правительства Узбекистана в соседний Таджикистан после смерти 2 сентября этого года первого главы государства Ислама Каримова.

Межправительственную комиссию с таджикской стороны возглавляет первый заместитель премьер-министра республики Давлатали Саид.

Ожидается, что 28 декабря Рустама Азимова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

​Узбекская делегация должна была прибыть в Душанбе 26 декабря, однако этот визит был отложен на один день из-за отъезда президента Эмомали Рахмона в Россию.

​По словам источников «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода») в правительстве Таджикистана, ожидается, что во время переговоров стороны обсудят вопросы упрощения визового режима между двумя странами, который был введен в 2000 году, а также возобновления автобусного и железнодорожного сообщений. По имеющейся информации, в ближайшие дни на узбекско-таджикской границе будет открыт новый КПП.

По словам таджикских чиновников, в начале 2017 года официальный Ташкент планирует проведение в Душанбе большой промышленной выставки, на которой будет представлено многое – от образцов узбекского автопрома до продуктов питания.

В рамках данной выставки ожидается проведение первого форума узбекских и таджикских предпринимателей.

На протяжении последних 25 лет отношения между Узбекистаном и Таджикистаном значительно ухудшились: если в начале 2000-х годов товарооборот между двумя странами превысил полмиллиарда долларов, то в 2015 году он составил всего лишь 12 миллионов долларов.

​Однако после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в отношениях Ташкента и Душанбе наблюдается потепление: в течение последних трех месяцев группа узбекских предпринимателей и бизнесменов посетила Согдийскую область Таджикистана; министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Стороны договорились возобновить с января 2017 года авиасообщения между Ташкентом и Душанбе.

С узбекской стороны полеты будет осуществлять авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», с таджикской – «Сомон Эйр».

Как сообщили таджикские чиновники, авиарейс «Душанбе-Ташкент-Душанбе» будет осуществляться два раза в неделю.

​В будущем планируется осуществление полетов транспортных самолетов.

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