Узбекские мигранты, в 10-градусный мороз прожившие 6 дней в салоне автобуса, направились в Казахстан

Автобус, который вез узбекских мигрантов из Ростова-на-Дону в Ташкент, сломался в Саратовской области. 43 узбекистанца целых шесть дней были вынуждены жить в салоне автобуса в ожидании другого транспорта. По словам спасателей, пассажиров сломанного автобуса отправили в сторону российско-казахской границы. Однако теперь в салоне сломавшегося автобуса поселились 15 человек, также приехавшие из Узбекистана.

Автобус марки Setra, который вез узбекских трудовых мигрантов из Ростова-на-Дону в Ташкент, сломался недалеко от города Пугачева в Саратовской области.

Водители автобуса и 40 пассажиров, получившие от транспортной компании сообщение «Ждите, мы отправляем к вам другой автобус», решили дождаться другое транспортное средство, которое перевозчик обещал отправить к ним через 2-3 дня.

Однако обещанный автобус не приехал к ним даже спустя шесть дней.

«После того, как у них кончились деньги и топливо для обогрева, водители сломанного автобуса решили обратиться за помощью в диспетчерскую Службы спасения города Пугачева», – рассказал «Озодлику» начальник Поисково-спасательной службы города Пугачева Александр Белашов.

Он сообщил нашему радио, что на самом деле водитель устаревшего автобуса не обращался к спасателям за помощью, вместо этого решил целых шесть дней обманным путем продержать пассажиров в морозе.

– Они сидели в автобусе пока не закончилась солярка. Если честно, компания перевозчик поступила с ними не по-человечески. После того, как 24 декабря, в 9 часов утра к нам поступило сообщение, мы с помощью полиции привезли их на автовокзал, чтобы они смогли согреться. Среди пассажиров сломанного автобуса была 24-летняя беременная женщина. Мы отвезли ее в больницу. Женщине, у которой поднялась температура и немного ухудшилось самочувствие, была оказана первая медицинская помощь. Однако она отказалась от госпитализации, боялась, что автобус уедет без нее. Мы купили ей необходимые лекарства и отвезли к автобусу, – говорит нашему репортеру Александр Белашов.

По сообщениям Поисково-спасательной службы города Пугачева, для доставленных на автовокзал узбекских мигрантов было организовано горячее питание в кафе.

​Как сказал репортеру «Озодлику» начальник Поисково-спасательной службы города Пугачева Александр Белашов, 40 пассажиров сломанного автобуса Setra, в том числе находившаяся среди них беременная женщина, отправлены в Узбекистан. Однако группа из 15 граждан Узбекистана все еще остаются в салоне сломанного автобуса:

– В субботу вечером со стороны казахстанской границы наконец-то приехал другой автобус. Насколько мне известно, для того, чтобы не ехать пустым, водитель автобуса захватил с собой 15 пассажиров, которые ехали в Россию из Узбекистана. Водитель автобуса оставил этих 15 человек в салоне сломанного автобуса, а сам увез 40 узбекских мигрантов к казахстанской границе. Теперь эти 15 человек ждут пока отремонтируют сломанный автобус. Уже привезли запасные части для ремонта автобуса, но пока автобус полностью не отремонтирован. Мы находимся в постоянной связи с ними, – сказал Александр Белашов.

По его словам, сотрудники поисково-спасательной службы спасли узбекских мигрантов от замерзания. Он говорит, что днем в Саратовской области дневная температура опускается до –10 градусов.

Он также добавил, что так как среди пассажиров сломанного автобуса были граждане Узбекистана, которые незаконно проживали в России и нарушили миграционное законодательство страны, они побоялись обратиться за помощью в спасательную службу.

Он напомнил, автобусы этой марки считаются устаревшими и отправлять людей в далекий путь на таком автобусе в аномально сильные морозы считается крайне опасным для жизни пассажиров.

Ранее наблюдались случаи, когда узбекские мигранты, ехавшие к себе на родину на устаревших автобусах с дешевыми билетами, часто попадали в ДТП.

30 октября этого года «Озодлик» сообщал о том, что 16 человек получили травмы в результате опрокидывания рейсового автобуса в Саратове, в котором находились более 20 граждан Узбекистана, направлявшиеся из Санкт-Петербурга в Ташкент. Тогда шесть граждан Узбекистана, пострадавшие в результате ДТП в Саратове, были госпитализированы в больницу, оставшиеся десять человек отделались легкими травмами.

22 марта этого года в результате аналогичного ДТП, которое произошло в Пензенской области России, пострадали 11 граждан Узбекистана.

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