Узбекистанец, подаривший больным детям фрукты, покорил Интернет

Узбекские соцсети полны восхищения поступком обычного узбекистанца. Одна из пользовательниц Facebook – Ирина Фесенко поделилась на своей странице трогательной историей. Известно, что женщина оказывает помощь детским хосписам и приехала на продуктовую базу за абхазскими мандаринами для детей к Новому году.



«Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям.



Чувства мои смешались… брать, не брать, да как это так… без денег… А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. Нет… не нужно… им, наверное, этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)… Можно…, я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать, скажи: Аллах, награди Умара.



Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар!



Храни тебя Господь».



Вот такие благородные поступки совершают добрые узбекистанцы. Пользователи соцсетей тут же выложили фотографии этого человека, а также поделились со всеми этой предновогодней историей, – сообщает Sputnik.