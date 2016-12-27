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Узбекистанец, подаривший больным детям фрукты, покорил Интернет

Узбекистанец, подаривший больным российским детям фрукты. Фото из соцсети.

Узбекистанец, подаривший больным российским детям фрукты. Фото из соцсети.

Узбекские соцсети полны восхищения поступком обычного узбекистанца. Одна из пользовательниц Facebook – Ирина Фесенко поделилась на своей странице трогательной историей. Известно, что женщина оказывает помощь детским хосписам и приехала на продуктовую базу за абхазскими мандаринами для детей к Новому году.

«Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям.

Чувства мои смешались… брать, не брать, да как это так… без денег… А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. Нет… не нужно… им, наверное, этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)… Можно…, я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать, скажи: Аллах, награди Умара.

Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар!

Храни тебя Господь».

Вот такие благородные поступки совершают добрые узбекистанцы. Пользователи соцсетей тут же выложили фотографии этого человека, а также поделились со всеми этой предновогодней историей, – сообщает Sputnik.

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