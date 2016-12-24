Хокима-драчуна понизили в должности, но не отстранили от власти (материал обновлен)

23 декабря в ходе внеочередной сессии Джизакского областного Кенгаша народных депутатов Сайфиддин Исмаилов был освобожден от должности хокима Джизакской области и назначен хокимом одноименного района. Ранее «Озодлик» сообщал о том, что Сайфиддин Исмаилов избивал фермеров, не выполнивших план по сдаче хлопка и пшеницы.

23 декабря на внеочередной сессии Джизакского областного Кенгаша народных депутатов Сайфиддин Исмаилов был снят с должности хокима Джизакской области и назначен главой Джизакского района.

По словам источников «Озодлика», принявших участие в работе данной сессии, должность Сайфиддина Исмаилова занял Улугбек Узаков, до недавнего времени возглавлявший информационно- аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета министров Узбекистана.

Внеочередную сессию Джизакского областного Кенгаша народных депутатов провел президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что в ноябре 2014 года ныне бывший хоким Джизакской области Сайфиддин Исмаилов избил фермеров, которые не смогли выполнить план по сдаче хлопка и пшеницы, задолжав тем самым государству.

Помимо этого, в начале сентября этого года Сайфиддин Исмаилов, будучи главой Джизакской области, заставлял местных фермеров, предпринимателей и руководителей бюджетных организаций найти наличные деньги и сдать их в банк, в то время как в стране более двух лет ощущается острая нехватка наличных средств. Тогда в беседе с репортером нашего радио собеседники из Джизакской области жаловались на то, что «руководство хокимията ставит перед людьми невыполнимые требования».

Ранее работавший министром сельского и водного хозяйства Узбекистана Сайфиддин Исмаилов, был назначен хокимом Джизакской области 25 сентября 2009 года.

Между тем, 23 декабря пресс-служба президента Узбекистана сообщила о том, что Шавкат Мирзияев назначил Химмата Окбутаева хокимом Самаркандской области.

54-летний Химмат Окбутаев работал в 1988-1991 годах юристом в колхозе в Ургуте, ранее был заместителем прокурора Навоийской области и занимал разные должности в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Окбутаев до марта 2006 года занимал должность хокима Ургутского района Самаркандской области. В марте 2016 года был назначен заместителем хокима Самаркандской области.

Ныне бывший хоким Самаркандской области Зоир Мирзаев в начале декабря этого года был назначен заместителем премьер- министра, а также министром сельского и водного хозяйства.

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