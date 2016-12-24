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Узбекистан

Чиновники наконец-то признали необходимость повышения уровня качества журналистики в Узбекистане

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

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Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев считает, что в Узбекистане необходимо поднять качество журналистики на новый уровень. Об этом он заявил на заседании в формате пресс-клуба, которое состоялось 21 декабря в Ташкенте. Факт того, что журналистика в стране не отвечает требованиям сегодняшнего дня, признали как представители международных организаций, принявшие участие в этой встрече, так и сами журналисты.

Сообщается, что на этой встрече, в ходе которой приняла участие также глава представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат, была обсуждена роль средств массовой информации в выстраивании диалога между государством и обществом в 2017 году, который был объявлен в стране «Годом диалога с народом и интересов человека».

В ходе встречи первый заместитель председателя верхней палаты Олий Мажлиса Садык Сафаев особо подчеркнул необходимость улучшения работы журналистов при освещении событий.

«Насколько готово наше журналистское сообщество? Не знаю, не мне судить – вам. По моему мнению, в этом плане еще многое нужно сделать – проводить тренинги и повышать квалификацию журналистов. Мне кажется, что не хватает некоторой современности, мы наблюдаем много штампов, клише в подходах. Иногда читаешь наши статьи и смотришь репортажи – все это отскакивает, не попадает в сердце. Это не критика, это пожелания на будущее. Вы могли бы поднять на новый качественный уровень нашу журналистику», – сказал в ходе своего выступления Садык Сафаев.

Глава представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат также обратила внимание на то, что улучшение качества работы журналистов необходимо для развития общества.

«Мы нуждаемся в СМИ, мы нуждаемся в журналистах, которые критично анализируют ситуации в различных сферах нашей жизни, а также проводят журналистские расследования. Это важно для народа, это важно для страны», – цитирует ее слова интернет-издание Gazeta.uz.

Стоит отметить, что и сами представители местных СМИ признали, что сегодняшнее положение журналистики в Узбекистане не отвечает необходимым требованиям. В частности, председатель Национальной ассоциацией электронных СМИ (НАЭСМИ) Фирдавс Абдухаликов призвал представителей узбекистанской прессы отходить от традиционных подходов в работе:

«СМИ станут совершенно другими, мы намерены поднять на новый уровень свободу слова в Узбекистане. Нужно отходить от традиционных форматов газет и телевидения – они устарели. Можно со всей уверенностью сказать, что наше общество является информационным. Говорить о том, что только традиционные СМИ являются «мостом» между государством и народом – неправильно. Мы должны задуматься о поиске новых медийных форматов, которые будут соответствовать международным стандартам и главное – восприниматься нашим населением. В Узбекистане 60% населения – это молодежь, для которой традиционными СМИ становятся интернет и социальные сети».

Отметим, что до сегодняшнего дня как власти, так и местные журналисты не желали признавать критику относительно того, что в Узбекистане СМИ не работают на основе международных стандартов. Тогда как, такие международные прессозащитные организации как Freedom House и «Репортеры без границ» неоднократно вносили Узбекистан в список стран, которые более всего подавляют свободу прессы. В докладе была приведена оценка свободы слова в 199 стран по сто балльной шкале. Узбекистан занял в этом рейтинге 197-ю позицию. Если исходить из доклада данной международной организации, то ситуация со свободой слова в Узбекистане не намного лучше, чем в Северной Корее и Туркменистане.

В последнем докладе «Репортеров без границ» под названием «Индекс свободы прессы» Узбекистан занял 166-е место из 180. В карте, приложенной к этому докладу «Репортеров без границ», Узбекистан выделен черным цветом и внесен в ряд 20 стран, в которых свобода прессы находится в самом плачевном состоянии.

Тогда в беседе с репортером «Озодлика» руководитель Бюро Европы и стран Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Йохан Бир заявил, что ситуация со свободой прессы в Узбекистане остается тревожной. «Правительство использует самые усовершенствованные методы для еще большего контролирования Интернета, по меньшей мере 10 журналистов остаются в тюрьмах», – сказал тогда нашему радио представитель «Репортеров без границ».

Стоит отметить, что при новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзияеве ситуация с освобождением заключенных в тюрьмы независимых журналистов пока не изменилась в лучшую сторону.

На прошлой неделе «Озодлик» сообщал о том, что 62-летний независимый журналист Мухаммад Бекжан, который на протяжении 17 лет томится в узбекской тюрьме, снова брошен в штрафной изолятор. По словам источников нашего радио, существуют опасения, что власти могут снова продлить срок его заключения.

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