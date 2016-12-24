Атамбаев обсудит с Мирзияевым проект строительства ж/д из Китая

В ходе предстоящих визитов в Узбекистан президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен обсудить перспективы строительства железной дороги из Китая до Персидского залива, сообщает «Интерфакс».



«Выражу совместный интерес (Кыргызстана и Ирана – прим. ред.) к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран, и это будет одной из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай», – сказал Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.



В свою очередь Рухани заявил, что Иран полностью поддерживает инициативу строительства этой железной дороги. «Это будет в интересах наших стран, в интересах всего региона», – сказал он, добавив, что Иран готов оказывать техническую поддержку этому проекту.



В случае завершения строительства данной железной дороги у стран Центарльной Азии появится удобный выход к морю. По данным кыргызской стороны, транзитная мощность дороги составит до 15-20 млн тонн груза в год.



Напомним, что президента Кыргызстана прибудет с рабочим визитом в Узбекистан сегодня, 24 декабря, его визит в Китай ожидается в первой декаде января 2017 года.