Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Президент Иран Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

23 декабря в рамках официального визита состоятся переговоры Алмазбека Атамбаева и Хасана Роухани в узком и расширенном составах.

Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Лидеры двух государств также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.

Кроме того, в рамках своего официального визита Хасан Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.