Казахстанский тележурналист уволился после скандального «интервью с Познером»

Главный редактор «Первого канала Казахстана» Руслан Смыков уволился после скандала вокруг поддельного интервью с известным российским журналистом Владимиром Познером. Заявление об уходе он подал, как заявили его коллеги, в связи с «разногласиями с руководством» после того, как в эфир 17 декабря вышло это фейк-интервью.

На сайте телеканала «Евразия» (филиал Первого канала России) появился видеоролик, где российский журналист Владимир Познер якобы берет интервью у казахстанской телеведущей Аймиры Шаукентаевой. Познер заявил, что этого интервью никогда не было, назвав его «колоссальной глупостью».

Редакция телеканала позже заявила, что интервью было «шуткой». Министр информации Казахстана Даурен Абаев назвал его «очень неудачной шуткой».

Смыков и Шаукентаева этой весной подверглись критике в социальных сетях за неоднократные заявления в телевизионной программе о том, что стихийные митинги «по земельному вопросу» в нескольких регионах Казахстана проплачены из-за рубежа.​