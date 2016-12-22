Пассажиры рейсов Душанбе-Ташкент-Душанбе смогут получать визы в аэропортах

На душанбинской встрече стороны могут рассмотреть вопросы, связанные со смягчением визового режима между Таджикистаном и Узбекистаном, который был введен в сентябре 2000 года. Не исключено, что пассажиры открываемых с начала будущего года авиарейсов Душанбе-Ташкент-Душанбе смогут получать узбекские или таджикские визы прямо в аэропортах, сообщает News.tj.

Подписание соглашения между двумя государствами, которое предусматривает данное послабление, ожидается по итогам заседания межправительственной комиссии между странами по торгово-экономическому сотрудничеству в конце декабря в Душанбе. Об этом «АП» стало известно в правительстве Таджикистана.

Источник также отметил, что после подписания вышеназванного соглашения будет объявлена точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, а также оглашена стоимость авиабилетов.

Авиарейсы между Душанбе и Ташкентом были прерваны в первой половине 1992 года, когда в Таджикистане началась гражданская война.

В конце ноября Таджикистан и Узбекистан договорились об открытии авиасообщения между двумя столицами в начале будущего года.

Между тем, по данным собеседника, на заседании межправкомисии Таджикистан и Узбекистан смогут также договориться об открытии наземного сообщения между двумя государствами – железнодорожного и автобусного. Для этого в ближайшее время на границе двух государств будут открыты новые контрольно-пропускные пункты, также налаживается сотрудничество таможенных ведомств двух государств.

В начале будущего года Ташкент планирует организовать в Душанбе грандиозную выставку товаров, произведенных в Узбекистане - от узбекского автопрома до продуктов питания. По итогам выставки в Душанбе пройдет первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.

Таджикистан и Узбекистан также в ближайшее время смогут договориться по вопросам обмена студентами, то есть определенное количество граждан Таджикистана смогут обучаться в вузах Узбекистана, и наоборот. Не исключено, что будут налажены вопросы, связанные с организацией взаимных поездок творческих коллективов двух государств.

Сопредседателями вышеназванной комиссии являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид. Заседание комиссии состоится в Душанбе 26 декабря.