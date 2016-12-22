Россия объявила, что приостановит воздушное сообщение с Таджикистаном с 22 декабря

Минтранс РФ официально объявил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном будет приостановлено с 22 декабря.

«Мы свои действия подтверждаем. Авиасообщение будет приостановлено с 00 часов 22 декабря», – сказали в Минтрансе РФ.

Через полчаса это сообщение было официально опровергнуто пресс-секретарем министерства Тимуром Хикматовым.

«В данный момент переговоры продолжаются. Авиасообщение не приостановлено», – заявил он РБК.

Напомним, что утром в среду РФ пригрозила прекратить полеты между странами «если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам».

Конфликт между авиационными властями двух стран продолжается уже несколько месяцев. Он связан с количеством рейсов, которые совершаются между российскими и таджикскими аэропортами и допускам к этим рейсам авиакомпаний из РФ и Таджикистана.

Российская сторона считает, что между двумя странами действует «паритет» в воздушных перевозках. Он укладывается в формулу: «Сколько летаем мы, столько и вы будете летать», невзирая ни на какие имеющиеся договоренности», – считают в российском Минтрансе. Ограничения существуют лишь на двух направлениях: Москва – Душанбе, по 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, а также Москва – Курган-Тюбе по 7 рейсов в неделю для каждой из сторон.

С таджикской стороны между странами летают авиакомпании Таджик эйр и Сомон эйр, а также российские перевозчики – Уральские авиалинии, Россия, Сибирь (S7) и ЮТэйр. В августе Росавиация также выдала разрешение на полеты в Душанбе из подмосковного аэропорта Жуковский авиакомпаниям ВИМ-Авиа, Ямал и Уральским авиалиниям.

Таджикская сторона утверждает, что никакого паритета в перевозках нет: ​По данным Минтранса Таджикистана, в настоящее время полеты между двумя странами осуществляются преимущественно российскими авиакомпаниями. Например, рейсы по направлению Москва - Куляб и Москва – Курган-Тюбе выполняются только компаниями России S7 и Уральские авиалинии, и российская сторона пока не дала разрешение таджикским авиакомпаниям на полеты по этим направлениям.

Новый виток конфликта начался, когда в строй был введен аэропорт «Жуковский», еще один аэропорт Московского авиаузла.

«Жуковский», по утверждению таджикских властей, является аэропортом Московского авиационного узла (как «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»). А значит международные рейсы из него должны быть ограничены межправительственными соглашениями.

Российский Минтранс считал, что ограничений на полеты быть не должно.

Переговоры на эту тему состоялись 7 ноября 2016 года, и как утверждают в РФ, таджикская сторона приняла назначения российских компаний (Ямал и Уральские авиалинии) на линиях «Жуковский» – Душанбе и «Жуковский» – Худжанд, «о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе».

Но позже таджикские власти со своей стороны якобы отказались согласовать назначения на полеты российских перевозчиков из «Жуковского». Российская сторона утверждает, что таджикские власти ссылались именно «на отсутствие паритета».

Пресс-секретарь посольства Таджикистана в Москве Сарвар Бахти заявил, что в отсутствии разрешения на полеты виноваты не таджикские власти, а авиакомпания «Ямал».

«Минтранс Таджикистана 45 дней тому назад просило авиакомпанию Ямал отправить необходимый комплект документов на утверждение. Но документы в полном объеме так и не поступили в распоряжение Минтранса Таджикистана», – заявил таджикский дипломат.

Глава Минтранса Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил радио Свобода, что при обсуждении вопроса «Таджикистан будет защищать интересы своих авиаперевозчиков». По его словам, Таджикистан считает «неприемлемым» давление российских авиавластей по вопросу полетов из аэропорта «Жуковский».

Рейсы авиакомпании «Ямал» YC747 «Жуковский» – Душанбе и «Жуковский» – Худжанд, которые должны были вылететь из «Жуковского» в среду, перенесены. Как именно пассажиры будут доставлены в пункт назначения и когда – неизвестно.