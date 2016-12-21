Мосгордума одобрила установку в Москве памятника Исламу Каримову

Мосгордума на заседании 21 декабря приняла постановление о возведении в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Инициатива установки памятника Каримову в Москве принадлежит узбекским властям. Монумент планируется поставить между домом 39 по улице Большая Полянка и домом 13 в 1-м Казачьем переулке вблизи посольства Узбекистана. Ранее проект памятника уже был одобрен Комиссией по монументальному искусству Москвы, однако как он будет выглядеть – до сих пор неизвестно. Посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов обещал, что «проект памятника будет выбран по результатам международного конкурса».

Рядом с памятником и посольством также будет разбит сквер имени Каримова. Его проект президиум правительства Москвы одобрил в начале ноября.

Финансирование скульптурной части создания памятника в размере 35 млн рублей возьмет на себя узбекская сторона, но строительные работы и работы по благоустройству скверы будут проведены за счет бюджета Москвы.

Ислам Каримов умер в начале сентября 2016 года, и его могила уже стала объекта паломничества в Узбекистане.

Каримов родился в 1938 году в Самарканде. В 1989 году он был избран первым секретарем КПСС Узбекской ССР, а в 1991 году провозгласил независимость Узбекистана и победил на первых президентских выборах в стране. На протяжении последующих 25 лет он легко побеждал на выборах, стабильно собирая более 90% голосов. На Западе эти выборы называли «несвободными и нечестными»: доклады о ситуации в области прав человека, выпущенные Государственным департаментом США, настаивают, что «исполнительная власть при президенте Исламе Каримове полностью контролировала другие ветви власти и политическую жизнь в стране в целом».

Узбекистан при Каримове подвергался жесткой критике за отсутствие экономических реформ, тотальную коррупцию и кумовство. В стране используется принудительный труд при сборе хлопка, а узбекскую судебную систему обвиняют в применении пыток к задержанным.

В России проживает одна из самых больших узбекских диаспор в мире – около 2 миллионов человек. По данным ФМС РФ, в России сегодня находятся более 1 миллиона 700 трудовых мигрантов, а еще более 200 тысяч узбеков живут в стране постоянно.

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