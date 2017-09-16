«Казахстанско-узбекистанские отношения зависят от президентов»

После смерти бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзияев стали встречаться чаще. Эксперты говорят о сближении двух постсоветских республик в Центральной Азии.

«Переход к экономическому соперничеству»

Сообщается об официальном визите президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан 16-17 сентября. Это первый ответный визит Нурсултана Назарбаева в Узбекистан после того, как к власти в Узбекистане пришел Мирзияев. В свою очередь, он побывал с официальным визитом в Казахстане по приглашению Назарбаева в марте этого года.

Кроме официальных визитов глав государств, также налаживаются тесные связи между членами правительств двух стран. В казахстанских официальных СМИ также возросло количество сообщений о торгово-экономических отношениях между двумя странами. В беседе с репортером «Азаттыка» (Казахской редакции Радио Свобода) эксперты говорят, что здесь важную роль сыграл человеческий фактор. Некоторые эксперты отмечают, что если в годы правления Ислама Каримова между странами наблюдались прохладные отношения, то теперь оттепель, установившаяся с приходом к власти Шавката Мирзияева, является свидетельством того, как личные отношения между президентами могут отражаться на отношениях между государствами.

Политолог Дос Кошим считает, что прежде соперничество между двумя постсоветскими республиками Центральной Азии (ЦА) носило не экономический, а личный характер между двумя президентами. По его словам, это соперничество можно рассматривать как «некую грань исторического соперничества между двумя странами».

– Мирзияев не такой, как Ислам Каримов. Он может показать, что не является соперником, а младшим братом. Это отражается как на политике, так и на экономике. Высказываются опасения, что если Узбекистан начнет экономические реформы, то под боком Казахстана появится страна-соперница. По-моему, две страны только выиграют от этого. Казахстан вступит в экономическое соперничество с новым игроком в Центральной Азии. С одной стороны, это станет поводом для проверки готовности экономики Казахстана, – говорит он.

Ранее в ходе выставки товаропроизводителей Ташкента в Шымкенте (в мае. – Ред.) представитель управления индустриально-инновационного развития ЮКО Хикматулла Райымбеков высказал мнение, что, если узбекские товары войдут на казахстанский рынок, это станет опасным для отечественных производителей. «Узбекские товары дешевые. Казахстанские предприниматели должны выиграть за счет качества. В первую очередь мы должны поддерживать отечественных товаропроизводителей. Нужно думать над тем, чтобы не получать узбекистанский товар, а вывозить свой товар в эту страну», – сказал он.

Эксперт по финансово-экономическим вопросам Расул Рысмамбетов считает, что правительство Узбекистана взялось за составление «дорожной карты», чтобы реализовать реформы Шавката Мирзияева. Эксперт также придерживается мнения, что казахстанские финансы и предприниматели должны выйти на рынок Узбекистана.

– Узбекистан с более чем 30-миллионным населением является привлекательным рынком для казахстанских компаний. Отношения начали развиваться, но вместе с тем рынок соседней страны должен открыться шире для удобства сектора малого и среднего бизнеса Казахстана. Реальный потенциал Узбекистана раскроется лишь через несколько лет, – говорит он.

«Повторное налаживание связей»

По словам представителей органов власти, с кем удалось побеседовать репортеру «Азаттыка», за последний год наладились казахстанско-узбекистанские экономические отношения. В письменном ответе министерства национальной экономики Казахстана говорится, что «быстроразвивающиеся отношения между Казахстаном и Узбекистаном перешли на качественно новый уровень и с сентября 2016 года (в сентябре того года сообщили о кончине Каримова. – Ред.) была проведена работа по углублению сотрудничества между двумя странами, росту товарооборота».

Руководитель управления автомобильного транспорта министерства по инвестициям и развитию Селим Куанышулы говорит, что «во время визита Мирзияева в Казахстан были подписаны документы о развитии транспортного сообщения между двумя странами». Накануне визита Мирзияева в Астану в марте этого года был запущен новый скоростной поезд сообщением Алматы – Ташкент. Позднее сообщалось, что поезд пользуется популярностью среди узбекских пассажиров.

Из Алматы в Ташкент по железной дороге​. ВИДЕО:

Селим Куанышулы говорит, что теперь взялись за налаживание связей в области автомобильного транспорта.

– Между Казахстаном и Узбекистаном было заключено соглашение в области автомобильного транспорта в 2006 году. Тогда были налажены лишь грузоперевозки. Пассажирских перевозок не было. Теперь есть и пассажирские перевозки. Парламент Узбекистана утвердил соглашение. Казахстан еще не утвердил, – говорит чиновник.

В ответе вице-министра национальной экономики Казахстана Руслана Даленова «Азаттыку» пишется об увеличении количества авиарейсов между столицами двух стран.

Таким образом с налаживанием отношений в течение трех лет планируется увеличить и товарооборот в два с половиной раза между двумя странами. По данным министерства национальной экономики, «за первые полгода 2017 года товарооборот между двумя странами вырос на 35 процентов и составил 921 миллион долларов США, также договорились до 2020 года увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов».

Комментируя принятые Ташкентом меры в связи с казахстанскими товарами, Руслан Даленов говорит, что в этом году Узбекистан снизил акцизы на казахстанские муку, подсолнечное масло, отменил акцизы на макаронные изделия. С 1 сентября Узбекистан снизил акцизы на импорт говядины, баранины, свиного жира, кофе, пшеничной муки, подсолнечного масла, тростникового сахара и корма для животных, говорит он.

Предложения насчет Союза

Некоторые эксперты, отметившие стремление Мирзияева наладить отношения с соседними странами, заговорили о создании центральноазиатского союза. В июне депутат парламента Маулен Ашимбаев заявил, что «страны региона вернутся к вопросу о создании нового объединения». Он тогда отметил, что в регионе ранее уже предпринимались попытки создать такое объединение, в частности прорабатывались три консорциума – продовольственный, водноэнергетический и транспортно-коммуникационный. Однако проекты не были реализованы. В будущем эти инициативы будут пересмотрены, сказал он.

Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков не согласен с этим. «Противоречий много. Некоторые решить невозможно. Существует большая разница между экономическими системами Казахстана и Узбекистана. Также разнятся методы организации экономики», – говорит он. Некоторые эксперты не исключают, что Мирзияев попытается привести экономику Узбекистана в соответствие с экономиками стран региона и будет углублять рыночные реформы.

В ходе визита Назарбаева в Узбекистан планируется подписание семи документов по развитию политико-экономического, культурного сотрудничества, проведение бизнес-форума. Первый такой форум состоялся в Казахстане, и, как сообщается, казахстанско-узбекистанский форум, который не проводился 25 лет, будет возрожден снова.

Узбекистан является самым крупным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии (более 50 процентов от общего объема товарооборота со странами региона) и вторым крупным партнером среди стран СНГ (около 10 процентов от объема торговли со странами СНГ). Ранее Назарбаев заявил, что между Казахстаном и Узбекистаном сегодня нет нерешенных проблем – ни территориальных, ни пограничных, ни экономических – и все барьеры в торговле устранены.