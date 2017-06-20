Узбекистан выделяет миллиарды долларов на гидроэнергетику

С начала мая велось много разговоров вокруг гидроэнергетики в Центрально-Азиатском регионе. Узбекистан, который во времена правления Ислама Каримова был против ряда водных проектов, готов направить около 4,3 миллиарда долларов на развитие гидроэнергетики.

Конечно, гидроэнергетика всегда была животрепещущим вопросом для Кыргызстана и Таджикистана. Их потенциал в этом плане едва ли задействован, а потребность в этом ресурсе – велика.

Однако разговоры о гидроэнергетике, как бы это ни было удивительно, активно ведутся... в Узбекистане.

Да, всё верно. Узбекистан, который в течение многих лет постоянно высказывал возражения, а иногда и кое-какие угрозы по поводу строительства крупных ГЭС в Кыргызстане и Таджикистане, теперь планирует направить около 4,3 миллиарда долларов на развитие гидроэнергетики.

В начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что Узбекистан направит усилия на развитие возобновляемых источников энергии. А в начале июня Мирзияев подписал постановление о программе мер по развитию гидроэнергетики в стране. В рамках этой программы Узбекистан до 2021 года планирует построить 18 новых ГЭС и реализовать 14 проектов по модернизации гидроэлектростанций на общую сумму 2,65 миллиарда долларов.

В сообщениях узбекских СМИ не было каких-либо подробных сведений о параметрах проектируемых ГЭС или их местоположении. Однако по крайней мере одна подсказка все же есть: в мае Шавкат Мирзияев побывал в Сырдарьинской области и сообщил, что там будет построена новая малая ГЭС мощностью 15 МВт.

В сообщениях о программе по развитию гидроэнергетики также упоминалось, что к 2030 году будут реализованы и другие проекты, которые будут стоить 1,7 миллиарда долларов.

По программе, как только все эти гидроэнергетические проекты будут завершены, доля гидроэнергетики в энергобалансе страны составит 15,8 процента (в настоящее время – 12,7 процента).

В отсутствие позиции Узбекистана

Между тем Таджикистан вовсю занят строительством Рогунской ГЭС, которая будет генерировать около 3600 МВт и не только должна сделать страну полностью энергонезависимой, но и позволит экспортировать электроэнергию.

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов, о смерти которого было объявлено 2 сентября, был жестким противником строительства Рогунской ГЭС и гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане.

Новое правительство президента Шавката Мирзияева не изложило свою позицию в отношении этих крупных ГЭС, чем спешно воспользовался Таджикистан. Уже 29 октября была заблокирована часть реки Вахш и началось строительство Рогунской ГЭС.

25 мая заместитель председателя комитета по экономике и бюджету нижней палаты парламента Таджикистана Баходур Акрамзода высказал надежду на возможный запуск трех из шести запланированных агрегатов Рогунской ГЭС до конца 2018 года.

Итальянская компания Salini Impregilo подписала соглашение с Таджикистаном о завершении строительства Рогунской ГЭС в июле 2016 года [строительство было начато в 1976 году в советском тогда Таджикистане и остановлено в связи с распадом СССР в 1991 году].

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев никак не прокомментировал строительство Рогунской ГЭС. Тем не менее, как недавно отмечал Азаттык, когда в июле 2016 года Таджикистан заключил сделку с итальянской компанией Salini Impregilo о завершении строительства Рогунской ГЭС, Мирзияев, который на тот момент был премьер-министром Узбекистана, направил в адрес правительства Таджикистана официальное письмо, в котором выразил недовольство. В письме говорилось, что Таджикистан может решить проблемы с энергообеспечением страны и без строительства Рогунской ГЭС.

1 июня СМИ процитировали заявления заместителя спикера нижней палаты парламента Узбекистана Бория Алиханова о том, что власти поддерживают рациональное и справедливое использование трансграничных водотоков.

– Это касается и Рогуна, – сказал Алиханов, нисколько не прояснив позицию Узбекистана в отношении ГЭС.

Кроме того, в течение нескольких недель ведется работа по модернизации Нурекской ГЭС в Таджикистане, которая в настоящее время обеспечивает около 70 процентов электроэнергии в стране. Всемирный банк предоставил кредит в размере 225,7 миллиона долларов для реализации проекта. Также средства должны быть предоставлены Азиатским инвестиционным банком и Евразийским банком развития.

Необходимость в инвесторах

На данный момент Кыргызстан, похоже, отказался от проекта «Камбара-Ата-1». ГЭС могла бы обеспечить дополнительно 1900 МВт электроэнергии, но без иностранных инвесторов стоимость реализации проекта в три миллиарда долларов для Кыргызстана слишком высока.

Вместо этого Кыргызстан уделяет основное внимание перестройке Токтогульской ГЭС, которая вырабатывает около 40 процентов электроэнергии страны.

13 мая премьер-министр Сооронбай Жээнбеков участвовал в запуске проекта по реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС, реализация которого обойдется примерно в 120 миллионов долларов. Этот проект очень важен, поскольку три из четырех турбин на Токтогульской ГЭС вышли из строя в декабре 2015 года, вызвав временную нехватку электроэнергии в некоторых частях страны.

В середине мая правительство также объявило тендер на строительство 14 малых ГЭС, которые будут расположены главным образом в отдаленных и горных районах страны.

Председатель государственного комитета по промышленности, энергетике и управлению ресурсами Дуйшенбек Зилалиев в недавнем интервью отметил, что такие ГЭС особенно ценны для живущего в горной местности населения, которое может оказаться временно отрезанным от остальной части Кыргызстана лавинами и оползнями.

На фоне проблем с ГЭС «Камбар-Ата-1» возникают сомнения в том, что Кыргызстан сможет привлечь зарубежных инвесторов.

Но небольшие ГЭС относительно недороги. 15 июня по крайней мере одно новостное агентство сообщило, что в проекте заинтересованы шесть компаний, хотя только одна из них была иностранной.

Казахстан в последнее время не сообщал о каких-либо планах по созданию новых ГЭС, но в Астане проходит международная выставка EXPO-2017, которая ориентирована на возобновляемые или экологически чистые источники энергии, включая гидроэнергетику.

Теперь вернемся к 4,35 миллиарда долларов, которые Узбекистан потратит на свою гидроэнергетическую программу.

Сумма, которую Узбекистан планирует потратить на внутренние ГЭС, более чем достаточна для строительства Рогунской ГЭС или «Камбар-Ата-1», но Ташкент не сообщал о каких-либо планах участвовать в стройках соседей, хотя такие предложения от Таджикистана и Кыргызстана поступали неоднократно.

Брюс Панниер, Алиса Вальсамаки