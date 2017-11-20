В руководстве казахского парламента назвали «безответственными» высказывания Атамбаева

Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, прозвучавшие сегодня на его итоговой пресс-конференции в резиденции в Бишкеке, «безответственными и популистскими».

По словам Нигматулина, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «как никто другой поддерживает и помогает народу Кыргызстана».

«Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», – сказал Нигматулин.

«Что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата, ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», – заявил председатель нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин.

На итоговой пресс-конференции 20 ноября в Бишкеке покидающий должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что попросил российского лидера Владимира Путина вмешаться в «кыргызско-казахский кризис». Говоря о ситуации на границе с Казахстаном, Атамбаев вновь упомянул слово «блокада». Вместе с тем он заявил, что не жалеет о том, что преподал соседям «хороший урок на будущее».