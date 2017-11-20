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В руководстве казахского парламента назвали «безответственными» высказывания Атамбаева

Консультации с председателем Мажилиса Парламента Кабибуллой Джакуповым и Премьер-Министром Каримом Масимовым. Во встрече также принял участие Руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин. Астана, 18 января 2016 года.

Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, прозвучавшие сегодня на его итоговой пресс-конференции в резиденции в Бишкеке, «безответственными и популистскими».

По словам Нигматулина, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «как никто другой поддерживает и помогает народу Кыргызстана».

«Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», – сказал Нигматулин.

«Что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата, ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», – заявил председатель нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин.

На итоговой пресс-конференции 20 ноября в Бишкеке покидающий должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что попросил российского лидера Владимира Путина вмешаться в «кыргызско-казахский кризис». Говоря о ситуации на границе с Казахстаном, Атамбаев вновь упомянул слово «блокада». Вместе с тем он заявил, что не жалеет о том, что преподал соседям «хороший урок на будущее».

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